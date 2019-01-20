Полицейские из Якутии запустили "снежный флешмоб"

В официальном аккаунте УМВД Якутии в Instagram запустили "снежный флешмоб". Фотографии с хэштегом #этоякутияполицейский рассказывают о том, в каких нелегких условиях приходится нести службу местным стражам порядка.

Шарфы, шапки и ресницы в инее, красные от мороза щеки и носы. Такие снимки жителям республики зимой можно делать хоть каждый день. А сотрудникам полиции приходит проводить на холоде больше времени, чем другим.

Если фото заснеженных правоохранителей начнут активно присылать, размещать их на странице якутского МВД готовы хоть каждые полчаса.

Напомним, в ноябре прошлого года местные полицейские уже успели прославиться в сети зажигательным танцем.