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20.01.2019 05:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Полицейские из Якутии запустили "снежный флешмоб"

Текст: Дина Непомнящая

В официальном аккаунте УМВД Якутии в Instagram запустили "снежный флешмоб". Фотографии с хэштегом #этоякутияполицейский рассказывают о том, в каких нелегких условиях приходится нести службу местным стражам порядка.

Фото: instagram.com/world_record_egg
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Шарфы, шапки и ресницы в инее, красные от мороза щеки и носы. Такие снимки жителям республики зимой можно делать хоть каждый день. А сотрудникам полиции приходит проводить на холоде больше времени, чем другим.

Если фото заснеженных правоохранителей начнут активно присылать, размещать их на странице якутского МВД готовы хоть каждые полчаса.

Напомним, в ноябре прошлого года местные полицейские уже успели прославиться в сети зажигательным танцем.

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Снежный флешмоб // Вот и наступили настоящие, крепкие морозы!Чтобы показать в каких непростых условиях несут службу наши сотрудники полиции, мы решили запустить снежный флешмоб. Присоединяйтесь! ⠀ На фото наш коллега во время несения охраны общественного порядка в новогоднюю ночь✨. ⠀ С вас обязательно ❤️, а с нас свежие селфи через каждый час/полчаса (зависит от вашей активности). ⠀ Поехали!😉 ⠀ #этоякутияполицейский

Публикация от МВД Якутии (@mvd_yakutia)

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