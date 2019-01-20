Во Владивостоке пьяный водитель стал виновником массового ДТП

На улице Светланской во Владивостоке в 5:45 по местному времени 25-летний водитель автомобиля Subaru Legacy устроил массовую аварию.

Парень не справился с управлением и вначале столкнулся с двигавшимся по дороге Toyota Vitz, а после въехал в припаркованный Toyota Prius и вылетел на тротуар, где сбил пешехода.

"С различными травмами четыре человека госпитализированы в городскую клиническую больницу №2, водитель Toyota Prius скончался в машине скорой помощи", - сообщили в пресс-службе городского ОГИБДД УМВД.

Как выяснилось, виновник ДТП был пьян. Назначено проведение ряда исследований. Процессуальное решение будет принято по их результатам.