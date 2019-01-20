Новости

Захарова ждет от Чубайса ответа, "как ваучер члена кабинета" 09:01
Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировано у берегов Чили 08:38
На Камчатке объявили штормовое предупреждение 08:18
Во Владивостоке пьяный водитель стал виновником массового ДТП 08:03
Два человека получили ранения в результате драки в московском метро 07:52
Американки вышли на марши протеста против Трампа 07:21
Евродепутат пригрозил ЕС высокой ценой за трусость в Сирии 06:31
Полицейские из Якутии запустили "снежный флешмоб" 05:51
Пожарные потушили два судна на Москве-реке 05:50
Камчатский медведь Жрун отказался залечь в зимнюю спячку 05:10
Россия создаст лунный космический корабль "Союз" за свой счет 05:05
Королеву Британии уличили в нарушении ПДД 04:31
В Якутии восемь человек пострадали в ДТП с легковушкой и грузовиком 04:31
"Желтые жилеты" в Бельгии совершили нападение на журналистов 03:56
США запустили секретный разведывательный спутник 02:51
Сирия приобрела 200 тысяч тонн российской пшеницы 02:16
"Монако" разгромно проиграл "Страсбургу" 01:52
В США умерла "самая милая собака в мире" 00:23
Рогозин сообщил о готовности создать ракету для полетов на Луну и Марс 00:04
Премьер-министр Баварии избран главой Христианско-социального союза 19.01.2019
Известный американский фигурист покончил с собой 19.01.2019
Петр Положевец назначен исполнительным директором фонда "Вклад в будущее" 19.01.2019
Черноморский флот приступил к наблюдению за американским эсминцем 19.01.2019
Настя Рыбка задержана на 72 часа 19.01.2019
Трамп предложит компромисс для завершения бюджетного кризиса 19.01.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
20.01.2019 08:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Во Владивостоке пьяный водитель стал виновником массового ДТП

Текст: Дина Непомнящая

На улице Светланской во Владивостоке в 5:45 по местному времени 25-летний водитель автомобиля Subaru Legacy устроил массовую аварию.

В Якутии восемь человек пострадали в ДТП с легковушкой и грузовиком

Парень не справился с управлением и вначале столкнулся с двигавшимся по дороге Toyota Vitz, а после въехал в припаркованный Toyota Prius и вылетел на тротуар, где сбил пешехода.

"С различными травмами четыре человека госпитализированы в городскую клиническую больницу №2, водитель Toyota Prius скончался в машине скорой помощи", - сообщили в пресс-службе городского ОГИБДД УМВД.

Как выяснилось, виновник ДТП был пьян. Назначено проведение ряда исследований. Процессуальное решение будет принято по их результатам.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россия создаст лунный космический корабль "Союз" за свой счет
Американки вышли на марши протеста против Трампа
Евродепутат пригрозил ЕС высокой ценой за трусость в Сирии
США запустили секретный разведывательный спутник
Два человека получили ранения в результате драки в московском метро