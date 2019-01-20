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20.01.2019 17:31
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Дмитрий Чернышенко: КХЛ не планирует менять формат Матча звезд

Текст: Илья Зубко (Казань)

В Казани стартовал 11-й по счету Матч звезд Континентальной хоккейной лиги. Своими впечатлениями от этого события с журналистами после стартового вбрасывания поделился президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

Планирует ли КХЛ менять формат Недели звезд? Все-таки уже завтра некоторым клубам предстоят матчи регулярного чемпионата.

Дмитрий Чернышенко: Неделя звезд хоккея является главным неигровым продуктом Континентальной хоккейной лиги. И формат именно недели себя полностью оправдал. Казань - спортивная столица, и организаторы делают все на очень высоком международном уровне. Они действительно очень высоко подняли планку проведения Недели звезд. Ее будет очень сложно держать, но мы, конечно, будем стараться.

Что касается того, сохраним ли мы формат - безусловно, да. У Лиги большая социальная нагрузка. Мы, в отличие от заокеанских лиг, поддерживаем и молодежный, и женский хоккей. Они не могут выпасть из нашего периметра интересов. Все это из уважения к болельщикам мы не можем поместить в один выходной. Поэтому это растянуто.

Фото: Instagram.com/volkonskaja.ma/
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Здесь, в Татарстане, еще и уникальные условия заключались в том, что это было распределено по трем городам, каждый из которых абсолютно справедливо является сам по себе центром развития хоккея. Такие мероприятия позволяют укрепляться Лиге как продукту. И наша целевая аудитория представлена наилучшим образом. Сюда приходят отдыхать семьями, с детьми - прекрасная атмосфера. Это то, чем славится наш хоккей.

Как никогда много замен из-за травм, и не все они выглядят правдоподобно. Не желаете ли взять пример с НХЛ и наказывать игроков за пропуск Матча звезд?

Дмитрий Чернышенко: Не думаю, что наказание пропуском одной игры (как в НХЛ - прим. авт.) для того, кто считает себя звездой и может так относиться к Лиге, чтобы проигнорировать мероприятие, будет существенным. Здесь скорее нам нужно работать над тем, чтобы само мероприятие было еще более престижным. И показало прежде всего самим игрокам, что для них это площадка, на которой они могут прозвучать, засиять. Они сами должны стремиться играть здесь. Выбрали их болельщики, журналисты, выбирала и Лига, но только для того, чтобы сбалансировать дивизионы.

Какие кандидаты на следующий Матч звезд?

Дмитрий Чернышенко: У нас есть несколько городов. Конечно, мы традиционно пытаемся объявить их во время Недели звезд хоккея. Но сейчас переговоры продолжаются. Думаю, что в скором времени мы об этом скажем.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань Чемпионат КХЛ 2018/2019
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