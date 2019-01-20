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20.01.2019 19:56
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Команда дивизиона Чернышева выиграла Матч звезд КХЛ

Текст: Илья Зубко (Казань)
В Казани завершился Матч звезд континентальной хоккейной лиги. Его победителем стала команда дивизиона Чернышева, которой руководил главный тренер омского "Авангарда" Боб Хартли. В финале она обыграла сборную дивизиона Боброва - 4:3. Третье место досталось представителям дивизиона Харламова.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

В третий раз подряд звездный уик-энд КХЛ венчает мини-турнир сборных четырех дивизионов КХЛ. В каждой команде по два вратаря и десять полевых, а сама игра проходит в формате "четыре на четыре". Получается заметно динамичнее и веселее, чем по классическим правилам. Времени при этом команды проводят на льду куда меньше - матч состоит из двух периодов по 10 минут.

Фото: РИА Новости
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После впечатляющей церемонии открытия, главной темой которого стал Сабантуй, на площадку вышли представители Восточной конференции. Команда дивизиона Чернышева, выигравшая накануне Мастер-шоу, сама определила себе в соперники по полуфиналу коллег из дивизиона Харламова. Как выяснилось, подопечные Боба Хартли не прогадали. Они забросили сопернику пять шайб, тогда как в ответ получили только три. Две из них, кстати, "на совести" Сергея Мозякина. Форвард "Магнитки" и по совместительству лучший бомбардир в истории КХЛ, кстати, является единственным человеком, принимавшим участие абсолютно во всех Матчах звезд.

Ну а самым, пожалуй, запоминающейся эпизодом этого матча стала импровизация "харламовцев". Получив право на буллит, они доверили его главному тренеру Зинэтуле Билялетдинову. Сбросив пиджак, он выкатился на площадку прямо в белой рубашке и галстуке. Но вратарь Юха Метсола поддаваться мэтру не стал и шайбу отбил. А его команда вышла в финал, победив 5:3.

Второй полуфинал свел друг против друга представителей Запада. Здесь дивизион Боброва, руководимый главным тренером сборной и СКА Ильей Воробьевым, начал даже слишком лихо для матча-шоу, забросив четырежды подряд. Но затем включилась и команда Игоря Никитина, потихоньку вернувшая интригу. Попутно порцию аплодисментов получил канадский защитник "Йокерита" Алекс Грант, отмечавший 30-летние "на рабочем месте". Прямо на скамейку ему принесли торт, а вторым подарком хоккеисту стала победа его команды 4:3 и выход в финал.

Дмитрий Чернышенко: КХЛ не планирует менять формат Матча звезд

Матч за третье место сборные дивизионов Харламова и Тарасова начали гораздо осторожнее и долгое время откатались вхолостую. Серьезно отнеслись к своим обязанностям и судьи, не постеснявшиеся отменить гол любимца публики Даниса Зарипова. Рефери отправились смотреть повтор и определили офсайд. Зарипов тут же ответил голевым пасом на неутомимого Мозякина. В итоге команды раззабивались так, что за 7 секунд до сирены Капризов сделал счет 7:7. И пришлось определять победителя в серии буллитов. В ней победу дивизиону Харламова под восторженный рев трибун принес Данис Зарипов - 8:7.

Финальный матч прошел с преимуществом команды дивизиона Чернышева, которая получила преимущество в две шайбы благодаря дублю Даррена Дица. Ян Коларж во втором периоде сделал счет 4:1, но на этом борьба не закончилась. Самая эффективная в КХЛ пара форвардов - Шипачев и Кагарлицкий из московского "Динамо" - по очереди огорчила Игоря Бобкова. У команды Ильи Воробьева осталось достаточно времени, чтобы отыграться. В концовке ворота покинул Юлиус Гудачек, которого заменил пятый полевой игрок. Однако финальный штурм успеха не принес - 4:3 в пользу дивизиона Чернышева, который и выиграл этот Матч звезд.

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