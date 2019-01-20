Видео: Жан-Клод Ван Дамм передал привет Уфе

В социальных сетях обсуждают видео бодибилдера из Уфы Артура Шаемова. На записи голливудская звезда и мастер боевых искусств Жан-Клод Ван Дамм передает привет уфимцам. Артур выложил ролик на своей странице в Instagram.

По словам уфимца, он встретился с Жан-Клод Ван Даммом в одном из тренажерных клубов Калифорнии. Актер согласился сфотографироваться с Артуром, но в результате сам включил видео и по просьбе фаната передал привет уфимцам.

Взять автограф Артур не успел, зато ролик вызвал немало восторга у почитателей голливудской звезды.