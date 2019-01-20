Хоккеисты "Сибири" с гитарами исполнили "Батарейку" в метро

Игроки хоккейного клуба "Сибирь" устроили концерт на станции метро "Площадь Ленина" в Новосибирске.

Хоккеисты Юкка Пелтола и Жильбер Брюле приготовили сюрприз для своих болельщиков и после тренировки спустились с гитарами в переход метро под Краеведческим музеем. Спортсмены сыграли несколько композиций, но особенно понравилась горожанам известная песня "Батарейка" группы "Жуки". Прохожие останавливались и с удовольствием подпевали гитаристам.

- Какие молодцы ребята! Подзарядили позитивом. Здорово придумали. Просто респект! - пишут жители Новосибирска на официальной странице ХК "Сибирь" в соцсети "ВКонтакте".

Как выяснилось, импровизированный концерт был благотворительным - в поддержку детского дома. Перед игроками "Сибири" в переходе лежала каска для сбора денег. Новосибирцы на пожертвования не скупились.