Транскам и Военно-Грузинскую дорогу перекрыли из-за снегопада

В горах Северного Кавказа из-за сильного снегопада перекрыты Траскавказская автомагистраль и Военно-Грузинская дорога.

Как сообщается на сайте республиканского управления МЧС Росси по РСО-Алания, дорогу в Грузию закрыли для всех видов транспорта с 10.00 20 января. Направление в сторону Южной Осетии не функционирует с 15 января. Участок пути от населенного пункта Бурон до Северного портала Рокского тоннеля перекрыт до особого распоряжения.

В ведомстве также добавили, что из-за обильных осадков постоянно существует высокая вероятность схода лавин на перекрытых участках.