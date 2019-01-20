Петербуржцы пожаловались на химический запах

В Петербурге на Васильевском острове второй день ощущается странный химический запах. Специалисты пока не могут сказать, каков его источник.

Сами местные жители за два дня отправили порядка полусотни обращений в районную администрацию. Горожане склоняются к выводу, что пахнет газом.

Но в "Петербурггазе" корреспонденту "РГ" сообщили, что приборное обследование воздуха показало отсутствие загазованности.

В комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, "РГ" рассказали, что проверялась версия разлива нефтепродуктов, она не подтвердилась.

Также на Васильевском острове находятся два пункта, которые фиксируют концентрацию в воздухе различных веществ. Превышения допустимой концентрации никакого из веществ не было обнаружено.

Тем не менее, как сообщает ТАСС со ссылкой а ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, сейчас спасательные подразделения города выясняют причину странного запаха.