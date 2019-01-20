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20.01.2019 15:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Петербуржцы пожаловались на химический запах

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге на Васильевском острове второй день ощущается странный химический запах. Специалисты пока не могут сказать, каков его источник.

Сами местные жители за два дня отправили порядка полусотни обращений в районную администрацию. Горожане склоняются к выводу, что пахнет газом.

В УФАС Петербурга поступила жалоба на странную газовую компанию

Но в "Петербурггазе" корреспонденту "РГ" сообщили, что приборное обследование воздуха показало отсутствие загазованности.

В комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, "РГ" рассказали, что проверялась версия разлива нефтепродуктов, она не подтвердилась.

Также на Васильевском острове находятся два пункта, которые фиксируют концентрацию в воздухе различных веществ. Превышения допустимой концентрации никакого из веществ не было обнаружено.

Тем не менее, как сообщает ТАСС со ссылкой а ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, сейчас спасательные подразделения города выясняют причину странного запаха.

Общество Экология Экономика ЖКХ Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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