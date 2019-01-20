В Петербурге выставили на продажу семикомнатную квартиру Шостаковича

В Санкт-Петербурге выставили на продажу семикомнатную квартиру композитора Дмитрия Шостаковича. Ее цена - 26,9 миллиона рублей.

Символично, что это произошло накануне празднования 75-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда.

Как сообщает портал недвижимости "Циан", именно в этой квартире Дмитрий Шостакович жил и творил, именно здесь он написал свою известнейшую Седьмую (Ленинградскую) симфонию.

"Приобретая эту квартиру, вы приобретаете частичку музыкальной истории, оказываетесь причастными к имени и творчеству гениального человека", - говорится в объявлении. К слову, возле дома установлен бюст Шостаковича, а на стене - мемориальная доска.

Общая площадь квартиры - 240,11 квадратных метра (жилая - 143). То есть один квадратный метр оценивается примерно в 112 тысяч рублей. Квартира находится на пятом этаже шестиэтажного дома, при этом на этаже всего две квартиры.

У квартиры нестандартная геометрия и необычная планировка: семь комнат, две ванные комнаты, кухня площадью 15 квадратных метров, большая терраса (она и окна парадных комнат обращены на Большую Пушкарскую улицу), несколько кладовых, два входа. Кроме того, здесь изящная лепнина, эркеры, камин, высокие двухстворчатые двери. Часть окон выходит на тихий двор.

Продавец уточняет, что дворы и подъезды дома закрыты и находятся под видеонаблюдением и охраной. Также к квартире прилагаются два парковочных места в отдельном гараже.

Справка "РГ"

Квартира находится на Петроградской стороне в Доме Бенуа, который прекрасен сам по себе. Монументальный жилой комплекс, построенный в стиле эклектика в 1914 году, считается одним из самых красивых и благоустроенных домов прошлого века. Почти в каждой его квартире в свое время жили музыканты, художники, литераторы, ученые, военачальники и партийные деятели. В частности, Дмитрий Шостакович жил и творил в квартире №5 с 1937 по 1941 годы (до эвакуации в Куйбышев).