Эсминец США снова зашел в Черное море

Американский эсминец "Дональд Кук", известный своими многочисленными рейдами к российским берегам, вновь зашел в Черное море.

Официальной причиной его появления в этом регионе адмиралы США называют поддержку партнеров по НАТО и плановое патрулирование отдаленных мест в Мировом океане. Океан от "Кука" сейчас далеко, а вот российский Крым - близко. Поэтому очередной "визит" корабля США с крылатыми ракетами "Томагавк" на борту наши флотоводцы не оставили без внимания. В штабе ВМФ отлично понимают истинную цель дальнего похода эсминца.

Как это уже случалось не раз, команда "Дональда Кука" опять попытается разведать систему обороны нашего полуострова. Как сообщили корреспонденту "РГ" в Национальном центре управления обороной РФ, сразу после вхождения эсминца США в акваторию Черного моря он был взят под контроль нашими моряками.

"К непосредственному наблюдению за действиями американского военного корабля приступил сторожевик Черноморского флота "Пытливый". Помимо этого, на всем протяжении пребывания эсминца США в зоне ответственности флота за ним будет вестись слежение с помощью электронных и технических средств флота", - заявили в оборонном ведомстве.