Эсминец США снова зашел в Черное море

Новости

Умер агент ЦРУ из "Операции "Арго" Тони Мендес 20:23
Арктический холод надвигается на Москву 19:59
81-летний Андрей Кончаловский и 45-летняя Юлия Высоцкая обвенчались 19:45
Трамп пошутил о глобальном потеплении в США 19:41
Кремль заявил об усложнении переговоров с Японией по Курилам 18:32
Павлюченкова пробилась в четвертьфинал на Australian Open 18:27
Названы самые популярные на Западе советские фильмы 18:26
На Южном Урале перевернулся микроавтобус: пострадали 11 человек 18:22
Арктический воздух принесет в Москву 25-градусные морозы 18:19
Умер продюсер "Рэмбо", "Терминатора" и "Красной жары" 18:09
Посол Беларуси: Москва и Минск урегулируют вопросы в нефтегазовой сфере 17:52
В Чечне без света остались более 120 тысячи человек 17:52
Внедорожник упал с третьего этажа парковки в Подмосковье 17:43
Пройс выиграла женский масс-старт в Рупольдинге 17:38
В Перми семь человек отравились угарным газом 17:37
Дмитрий Чернышенко: КХЛ не планирует менять формат Матча звезд 17:31
Майкла Джексона вновь обвинили в педофилии 17:17
Хоррор-антология "Нулевой канал" закрывается после четырех сезонов 17:07
В Ленобласти один человек погиб и трое пострадали в ДТП 17:03
В Марий Эл совершил жесткую посадку легкомоторный самолет 17:00
Российский актер и певец Марк Тишман пострадал в ДТП в Таиланде 16:59
В ДНР задержан пьяный украинский силовик, нападавший в одиночку 16:45
Минобороны РФ раскрыло подробности израильской атаки по Сирии 16:39
"Мэри Поппинс" Наталья Андрейченко нашла нового мужа "в астрале" 16:36
Хоккеисты "Сибири" с гитарами исполнили "Батарейку" в метро 16:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
20.01.2019 20:09
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Пытливый взгляд на "Кука"

Эсминец США снова зашел в Черное море
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск №7769 (11)
Американский эсминец "Дональд Кук", известный своими многочисленными рейдами к российским берегам, вновь зашел в Черное море.
Фото: flickr.com / U.S. navy Фото: flickr.com / U.S. navy
Фото: flickr.com / U.S. navy

Официальной причиной его появления в этом регионе адмиралы США называют поддержку партнеров по НАТО и плановое патрулирование отдаленных мест в Мировом океане. Океан от "Кука" сейчас далеко, а вот российский Крым - близко. Поэтому очередной "визит" корабля США с крылатыми ракетами "Томагавк" на борту наши флотоводцы не оставили без внимания. В штабе ВМФ отлично понимают истинную цель дальнего похода эсминца.

Фото: РИА Новости
Спецкомиссия изучает детали столкновения новых бомбардировщиков Су-34

Как это уже случалось не раз, команда "Дональда Кука" опять попытается разведать систему обороны нашего полуострова. Как сообщили корреспонденту "РГ" в Национальном центре управления обороной РФ, сразу после вхождения эсминца США в акваторию Черного моря он был взят под контроль нашими моряками.

"К непосредственному наблюдению за действиями американского военного корабля приступил сторожевик Черноморского флота "Пытливый". Помимо этого, на всем протяжении пребывания эсминца США в зоне ответственности флота за ним будет вестись слежение с помощью электронных и технических средств флота", - заявили в оборонном ведомстве.

В мире США Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Россия и США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Методику классификации гостиниц утвердят через два месяца
Еще один храм УПЦ МП захватили на Украине
Россия построит "Союз" для полетов к Луне на свои средства
Певец Андрей Губин рассказал о тяжелой болезни
Мария Шарапова завершила борьбу на Australian Open