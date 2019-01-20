На учебу мальчик из уральской деревни добирается на лошади

Главными злодеями на земле семилетний Артур Панов из деревни Сапегина, что находится в Свердловской области, считает конокрадов - в соседнем селе воры недавно увели из стойла двух лошадей. Если покусятся на его любимую гнедую Лейлу, Артур не сможет добираться до школы. Именно эта послушная лошадка с сентября прошлого года в дождь и стужу довозит мальчика из дома до остановки школьного автобуса. Преодолеть пешком расстояние в пять километров, да еще с портфелем за спиной - задача непосильная.

От деревни Сапегина, где живет семья Пановых, до районного центра поселка Байкалово - одиннадцать километров. Причем больше половины пути - отлично заасфальтированная трасса, и школьный автобус преодолевает ее без проблем. Проблемы начинаются в соседнем селе Шаламы - там цивилизованный путь заканчивается. На остановке у местного магазина автобус разворачивается и высаживает школяров. Добираться до дома они вынуждены своим ходом.

До Сапегина ведет разбитая грунтовка. Первоклассник Артур за месяцы путешествия в школу, кажется, выучил наизусть каждый кустик, ухаб и бугорок этой дороги к знаниям. Утром, конечно, почти ничего не видно - отец запрягает Лейлу засветло, чтобы не гнать коня. По зимнику сани едут ровно, но при малейшем ветерке мороз в открытой повозке может так "схватить за нос" ребенка - не заметишь, как заледенеет.

- Конечно, перед каждой такой дорогой в школу сердце сжимается. Закутываю Артура, как могу: на комбинезон - куртку, на одну шапку - другую, шарфом обмотаю, словно шарик. Он хнычет - говорит, другие ребята не так в школу одеваются. Пытаюсь вразумить: так они и на лошадках не скачут, - вздыхает мама первоклассника Нина Панова.

Правда, в день нашей встречи ни шапки, ни мохноногая Лейла Артура не спасли: температура воздуха опустилась ниже тридцати градусов. И на поход в школу мама наложила запрет. Артур взялся за краски, а потом показал нам свои творения. А еще и лошадку, сани и путь в школу. В морозном мареве нам удалось продержаться минут пятнадцать - пришлось возвращаться.

Первоклассник Артур за месяцы путешествия в школу выучил наизусть каждый кустик, ухаб и бугорок

- Мальчик, безусловно, старательный, любознательный. Не отличник, но контрольное задание первого полугодия сдал на "хорошо", - рассказала нам чуть раньше Алена Борисова - учительница Артура. Ее 1"Б", что называется, привозной. Около половины учеников живут в соседних с райцентром деревнях и приезжают на учебу на школьном автобусе. Ни у одного из школяров, кроме Артура, проблем нет. Пока на занятиях эта особенность не сказывается, но, по мнению учительницы, есть определенные "подводные камни". "Вы только ради бога не навредите своим материалом. Чтобы мальчика из-за трудностей дороги в школу не забрали в интернат. Ребенок должен расти в семье", - пояснила свои опасения Алена Борисова.

Кстати, за право детей без приключений добираться до школы семья Пановых борется уже не первый год. Поход по чиновничьим кабинетам возглавила бабушка Светлана Анатольевна, у которой здесь подрастает восемь внуков. Пока Артур - единственный первоклассник, но год-два - и подрастет целая команда. А у старшей сестры Нины Пановой Маргариты, живущей по соседству, мальчик ходит в третий класс. И первым делом его родителям предложили отправить ребенка в интернат, чтобы не изматывать дорогой домой. "Мы не в тундре живем, где школа за сотни километров", - возмутилась Маргарита. Приходится доплачивать четыре тысячи рублей в месяц односельчанину, чтобы он на старенькой "Ниве" с комфортом доставлял ребенка в школу и обратно домой. Для села - это солидные деньги...

Еще несколько сапегинских семей приобрели старенькие отечественные авто, чтобы довозить детей до школы самостоятельно. Конечно, получается не очень удобно: ребятишкам после школы приходится ждать конца рабочего дня родителей. Но все равно это не катиться по морозу в санях. А Артура взрослые односельчане уже окрестили школьным "всадником". Но другого выхода к знаниям у небогатой молодой семьи мальчика просто нет.

О сапегинских экстримах в райцентре, естественно, знают. Но и в школе, и в управлении образования считают проблему не такой уж острой: в районе почти 350 учеников приезжают на учебу на школьных автобусах. Ухабы одной деревни - все равно что капля дегтя в медовой статистике. Но сами Пановы терпеливо умалчивать о "дегте" не хотят. В конце прошлого года при поддержке прокуратуры они дошли до суда, отстаивая право детей на образование. Суд вынес решение - обязать администрацию Байкаловского района привести дорогу до деревни Сапегина в "соответствие с требованиями, предъявляемыми к дорогам 4-й категории". То есть грунтовку должны отсыпать, разровнять, сделать проходимой не только для лошадиной повозки или внедорожника, но и для автобуса, перевозящего детей.

Уже объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации. Согласно конкурсному заданию, дорогу должны привести в порядок к февралю 2020 года. Сапегинцы с трепетом следят за развитием событий и скрещивают пальцы, ведь, несмотря на оптимистичное развитие событий, гарантий быстрого решения проблемы никто не дает. Четыре года назад такой же конкурс закончился ничем - не нашлось предпринимателя, готового даже за бюджетные миллионы проложить для местной ребятни путь к знаниям.