На Урале в горах пропали две женщины из тургруппы

В горах на севере Свердловской области (территория Карпинского городского округа) идут поиски двух женщин, потерявшихся 19 января во время вылазки на Сухогорский камень.

По сообщению пресс-службы регионального управления МЧС, в рперации задействованы 26 человек из числа отряда спасателей, пожарных, полицейских, волонтеров, а также 11 единиц техники, включая пять снегоходов. Штаб по проведению поисковой операции развернут на турбазе "Серебрянский камень". Ненастье пока не позволяет задействовать базирующийся вертолет Ми-8 МЧС России. Именно резкое ухудшение погоды 19 января, судя по всему, послужило основной причиной ЧП.

Как выяснилось, туристическая группа, прибывшая из Екатеринбурга на турбазу "Серебрянский камень", решилась на пятикилометровую вылазку, чтобы взойти на вершину Сухогорского камня, но не предупредила о своем намерении спасателей.

Разыгравшаяся во время пути метель заставила компанию из пяти человек отправиться назад. Две женщины, по словам товарищей, встретившись с другой туристической группой, отстали от них. А когда те за ними вернулись, то в течение двух часов не могли обнаружить. Уже вернувшись на базу, туристы сообщили о пропавших.