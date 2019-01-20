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20.01.2019 13:28
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Екатеринбурге в полуфинал "Лидеров России" вышли 253 человека

Текст: Анатолий Меньшиков
Фото: Татьяна Андреева

19 и 20 января в столице большого Урала прошел межрегиональный полуфинал конкурса "Лидеры России".

Как сообщает пресс-служба конкурса, на самом его старте заявки на участие подали около 21 тысячи жителей Уральского федерального округа, в полуфинал вышли 94 представителя Свердловской области, 48 - Челябинской, 43 - Югры, 42 - Тюменской области, 21 - Ямала, 5 - Курганской области. Всего 253 человека. Имена финалистов назовут в понедельник.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Сергей Кириенко назвал новое условие для выхода в финал "Лидеров России"

Накануне конкурсантам дал мастер-класс летчик-космонавт, биолог Сергей Рязанский, который посоветовал слушателям правильно расставлять приоритеты, вычленять главную информацию и знать критически важные вещи, полагаться на команду. Еще один мастер-класс провел председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко, предложив разобраться в феномене лидерства на примере жизни легендарного конструктора Сергея Королева.

- В этом году к нам присоединилось много серьезных, крупных партнеров. И я практически не сомневаюсь, что мы сможем для наших успешных участников предложить еще больше карьерных возможностей, - сказал, приветствуя уральцев, гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

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