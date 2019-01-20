Россия будет поставлять в Китай экологически чистые продукты питания

Курс Китая на реформы и открытость наглядно продемонстрировала прошедшая в Шанхае первая Международная импортная выставка ЭКСПО 2018.

В начале ноября Шанхай стал центром притяжения экспортно-ориентированного бизнеса более чем 100 стран мира. Инициатива проведения ЭКСПО родилась на Форуме международного сотрудничества "Один пояс и один путь" в Пекине в мае 2017 года, когда председатель КНР Си Цзиньпин предложил с 2018 года регулярно проводить в Китае международную выставку импортных товаров. Организаторами выставки выступили Министерство коммерции КНР и Народное правительство Шанхая.

Россия принимала участие в выставке в качестве почетного гостя. В дни работы выставки гостями стенда РФ стали председатель КНР Си Цзиньпин и главы государств и правительств 17 стран. В состав официальной делегации России под руководством премьер-министра Дмитрия Медведева вошли вице-премьер Максим Акимов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев, а также руководители 40 субъектов Федерации и 150 российских компаний. Всего в состав российской делегации вошло около тысячи представителей деловых кругов и органов государственной власти.

- Более десяти тысяч человек посетили российскую национальную экспозицию, на которой были представлены крупнейшие международные проекты в области атомной энергетики, природного газа, транспорта и логистики, - сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. - Большой интерес у посетителей стенда вызвали презентации инвестиционного, промышленного и туристического потенциала российских регионов. Уверен, что участие России в выставке будет также способствовать росту несырьевого неэнергетического экспорта нашей страны.

На национальной экспозиции лидеры российского бизнеса - "Газпром", "Росатом", "РЖД Логистика", "Фрайт Вилладж Ворсино" - представили девять крупных международных проектов. В зоне "Атомная энергетика" Госкорпорация "Росатом" рассказала о самом крупном объекте российско-китайского экономического сотрудничества - Тяньваньской АЭС. В зоне "Природный газ" были представлены проекты "Газпрома": "Ямал", благодаря которому формируется новый центр газодобычи, способный в перспективе стать одним из основных для развития газовой отрасли России, магистральный газопровод "Сила Сибири" - связующее звено между центрами газодобычи и потребителями, Амурский газоперерабатывающий завод и "Восточная газовая программа". Программа позволит организовать газоснабжение российских потребителей на Дальнем Востоке и выйти с трубопроводными поставками газа на емкий и быстрорастущий рынок Китая.

По итогам восьми месяцев в Китай импортировано российских товаров на 33,7 млрд долларов, объем экспорта составил 35,2 млрд долларов

Кроме того, на российском стенде был представлен совместный российско-китайский проект "Ямал СПГ", предполагающий освоение Южно-Тамбейского месторождения и строительство ряда производственных и инфраструктурных объектов.

Россия также заинтересована в развитии совместных с Китаем транспортно-логистических проектов. Поэтому на выставке компания "РЖД Логистика" представила железнодорожный сервис по отправке несырьевого экспорта из России в Китай (Panda Land Bridge) и сервис транзитных контейнерных перевозок импортных грузов по направлению Китай - Европа - Китай. Группа компаний "Фрайт Вилладж Ворсино" познакомила гостей выставки с проектом одноименного мультимодального транспортно-логистического комплекса, являющегося частью международного логистического проекта "Новый Шелковый путь", который объединяет экономические интересы России, Китая, Южной Кореи и Восточной Европы.

Большой популярностью у посетителей выставки пользовался российский стенд в павильоне аграрной продукции. Поскольку благосостояние населения в Китае растет, люди все больше обращают внимание на экологичность продуктов питания. Российские товары в полной мере отвечают этому требованию.

- В Китае очень любят наши кондитерские изделия, мороженое, покупают муку, масло. Интересуются медицинскими товарами, косметикой, - рассказала управляющий директор Российского экспортного центра по международному развитию Анна Беляева.

Словно в подтверждение ее слов встречаю группу китайских предпринимателей, которые, обсуждая, лакомятся российским эскимо у стенда производителя.

- На выставке мы ищем партнеров, чтобы вместе поставлять продукты на китайский рынок. Компания "Айсберри" уже давно делает мороженое, поэтому мы считаем, что она заслуживает внимания. К тому же это вкусно, - говорит генеральный директор тайваньской коммерческой фирмы Тони Цзенг.

Китайские потребители уже с удовольствием покупают некоторые виды российского продовольствия. В ближайшее время этот список прирастет молочными продуктами и мясом птицы. По словам министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, российская сторона заинтересована в скорейшем начале поставок в Китай не только мяса птицы и молочных продуктов, но и свекловичного жома и шрота. Кроме того, Россия хотела бы увеличить количество регионов, имеющих право поставлять в КНР зерно, а также расширить номенклатуру экспортируемых зерновых культур. Патрушев рассказал, что уже в рамках China International Import Expo ряд российских сельхозпроизводителей подписал соглашения с китайскими партнерами, в том числе о поставках в Китай масложировой продукции, кондитерских изделий, меда.

КНР заинтересована и в увеличении поставок российской сои. В качестве одного из вариантов развития сотрудничества в этой сфере Дмитрий Патрушев предложил китайской стороне инвестировать в создание совместных производств по переработке сои на территории России, что будет способствовать росту экспорта этой продукции на китайский рынок. Потенциал для сотрудничества огромен, поскольку пока, по данным Минсельхоза России, доля российской продукции в общем объеме китайского импорта продовольствия мала - всего полтора процента.

Представитель свободной торговой зоны в Харбине Леон Ма сказал, что китайские предприниматели готовы продавать не только российскую муку, мед и сладости. При должном продвижении, на его взгляд, можно было бы поставлять на рынок Китая и водку, и пиво, и кисломолочные продукты, и красную рыбу. "Все это мы готовы продавать", - подчеркнул он.

Российские товары начинают продаваться и на китайских электронных торговых площадках. Так, российский виртуальный павильон уже открылся на платформе интернет-магазина Tmall.com - второй по популярности торговой площадки в Китае после Taobao, ежемесячное количество ее посетителей - 450-500 миллионов человек.

- Электронная торговля - это самый простой выход на рынок Китая для российских компаний. Этот рынок огромен, поэтому представляет для нас большой интерес. Кроме павильона на Tmall.com российская продукция уже представлена в интернет-магазинах 1688, Lazada, Rakuten, JD, - рассказала Анна Беляева.

Важно и то, что на прошедшей в рамках ЭКСПО презентации импортной стратегии Alibaba Group главный исполнительный директор компании Даниэль Чжан объявил, что Россия вошла в число 20 ключевых партнеров торговой площадки. А в течение ближайших пяти лет общая стоимость импортных товаров, которые закупит группа компаний в 120 странах мира, превысит 200 миллиардов долларов. Для продвижения российской продукции правительство РФ и РЭЦ планируют помимо интернет-площадок взаимодействовать с предприятиями общепита и гостиничного бизнеса, поскольку они способны обеспечить максимальные объемы закупок. Это подтверждает и статистика: около 70 процентов жителей КНР регулярно питаются не дома и примерно столько же покупают продукты через интернет.

Все эти меры направлены на то, чтобы увеличить объемы внешнеторгового оборота России и Китая. В последние годы он растет небывалыми темпами, и в 2018 году, по прогнозам российских властей, должен превысить 120 миллиардов долларов. По итогам восьми месяцев в Китай импортировано российских товаров на 33,7 миллиарда долларов, а объем экспорта составил 35,2 миллиарда. Доля Китая во внешнеторговом обороте России сегодня - 15,6 процента. Цель - достичь товарооборота в 200 миллиардов долларов в год, об этом договорились лидеры двух стран - Владимир Путин и Си Цзиньпин.

Прямая речь

Владимир Путин:

Мы положительно оцениваем изменения, которые произошли в Китае. Я считаю, что для такой страны, как Китайская Народная Республика, очень важна стабильность и прогнозируемость, в том числе и во внутренней политике, включая и кадровую составляющую. Председатель Си Цзиньпин принял решение, и товарищи из КПК его поддержали в этом направлении, и думаю, что Китай поступил правильно, стабильность гарантирует поступательное развитие Китайской Народной Республики.

Большая пресс-конференция Владимира Путина. Москва, 20 декабря 2018 года.