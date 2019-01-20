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Рубрика: Власть

Повезло с соседом

Россия и Китай оптимистично оценивают перспективы развития друг друга
Текст: Янь Си
Российская газета - Спецвыпуск №7769 (11)
Жители России высоко оценивают перспективы развития КНР, а китайцы полны уверенности в будущем российской экономики. Об этом свидетельствуют опубликованные 17 декабря результаты соцопроса "Российско-китайские отношения - 2018".
Результаты соцопроса. Результаты соцопроса.
Результаты соцопроса.

Оптимизм по поводу развития экономики России испытывают 81 процент опрошенных в КНР. Среди российских респондентов 84,9 процента считают "оптимистичными" перспективы развития экономики Китая. 79,1 процента россиян постоянно используют китайскую продукцию.

Опрос проведен в конце ноября мобильным приложением "Россия-Китай: главное" Медиакорпорации Китая под руководством Китайско-Российского комитета дружбы, мира и развития. В нем приняли участие 1,9 тысячи граждан КНР и 1,8 тысячи россиян.

Китайские респонденты охарактеризовали Россию как "способную вести за собой", "чарующую" и "непрерывно развивающуюся" страну. Российские участники опроса, характеризуя Китай, на первое место поставили определение "непрерывно развивающийся". Второе место - у характеристики "способный вести за собой", на третьей строчке - "является новатором".

В Китае для характеристики российского народа чаще всего выбирали слова "сильный", "отважный", "уверенный", "честный" и "самоотверженный". А россияне считают китайцев "трудолюбивыми", "миролюбивыми", "счастливыми" и "довольствующимися малым".

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Респонденты обеих стран дали высокую оценку развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства. 87 процентов респондентов считают, что двусторонние отношения "отличные" или "хорошие". 72 процента положительно оценивают перспективы развития "сообщества единой судьбы Китая и России", считают, что они соответствуют интересам обеих сторон.

Россияне и китайцы признались в любви к культуре страны-соседа. 90,7 процента китайских респондентов назвали русскую культуру "увлекательной". Китайской культурой увлечены 82,2 процента опрошенных в России.

Россияне и китайцы все чаще начинают следить за новостями о соседней стране. Среди опрошенных граждан КНР за новостями о России следят 93,9 процента, среди россиян уровень заинтересованности новостями о Китае достигает 77 процентов.

Опрос прошел в девяти городах: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Владивосток и Новосибирск. Он представляет собой первое масштабное многоуровневое исследование общественного мнения, которое одновременно прошло в Китае и России.

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