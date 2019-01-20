Россия подводит свои итоги Китайской импортной ЭКСПО

Контракты на 57 миллиардов 830 миллионов долларов подписаны по итогам первой Китайской международной импортной ЭКСПО, состоявшейся 5–10 ноября в Шанхае.

Лидером по стоимостному объему сделок оказалось высокотехнологичное оборудование: размер контрактов на его поставки достиг 16,46 миллиарда долларов. "Серебро" - у сельскохозяйственной продукции с объемом сделок 12,68 миллиарда. На третьем месте - автомобили: 11,99 миллиарда.

В первой Китайской международной импортной ЭКСПО приняли участие 172 страны и международные организации. На выставке площадью 300 тысяч квадратных метров были представлены 3600 компаний, на ней собралось 400 тысяч закупщиков со всего мира.

Широко была представлена Россия, которой был присвоен статус почетного гостя. На открытии импортной ЭКСПО присутствовал российский премьер, а на самой выставке - около сотни российских компаний. Они подписали с китайскими партнерами ряд достойных контрактов. Самыми крупными стали соглашения "Атомстройэкспорта" по проектам сооружения 7-го и 8-го реакторов Тяньваньской АЭС в китайской провинции Цзянсу, а также китайского демонстрационного ядерного реактора на быстрых нейтронах CFR600.

"В общей сложности подписано около десяти соглашений, в том числе инвестиционного характера", - сообщила "Дыханию Китая" представитель оператора национального павильона России компании "Русские выставочные системы" Евгения Дорина. Она подчеркнула: "Китайские партнеры также проявили огромный интерес к инвестиционным проектам и туристическим возможностям регионов России, что дает богатый задел на сотрудничество в будущем. Спрос на информацию о наших возможностях был настолько высок, что мы дополнительно пригласили еще два российских региона для проведения презентаций".

На полях выставки обсуждались такие перспективные инвестпроекты на территории России, как строительство трансграничных торгово-туристических комплексов, инвестиции в российский лесопромышленный сектор. В частности, вице-губернатор Красноярского края Анатолий Цыкалов сообщил о намерении китайских партнеров инвестировать до 10 миллиардов юаней (около 1,5 миллиарда долларов) в лесопереработку в Красноярском крае: "На начальном этапе китайская сторона планирует инвестировать до миллиарда юаней в глубокую переработку древесины и отходов переработки; затем планируется строительство целлюлозно-бумажного комбината, в которое инвестируют до 10 миллиардов юаней".

Он напомнил, что в Красноярском крае сосредоточено 15 процентов лесного фонда России. "Разрешенный объем заготовок - 82 миллионов кубометров в год, однако сейчас ежегодно заготавливается лишь 20 миллионов. Поэтому у нас большой потенциал сотрудничества с китайской стороной в сфере лесозаготовок и лесопереработки", - подчеркнул чиновник.

По его словам, российская сторона выдвинула несколько условий для развития лесопереработки. В частности, компания обязательно должна быть зарегистрирована в Красноярском крае, при строительстве мощностей должны быть задействованы российские строительные компании. Китайская сторона согласилась с этим.

Речь шла и об аренде земель. По словам Анатолия Цыкалова, китайская сторона заявила о желании арендовать в Красноярском крае 150 тысяч гектаров земли под сельскохозяйственные нужды. "Интерес китайской стороны к сотрудничеству в сельском хозяйстве этим не ограничивается. Китай также планирует инвестировать миллиарды юаней в глубокую переработку красноярского зерна и молока", - отметил чиновник.

Такое "планов громадье" на сотрудничество с КНР не только у Красноярского края. Предметные переговоры с китайскими партнерами вели практически все представленные на выставке регионы России, которых насчитывалось несколько десятков. Так, большой интерес вызвал проект Забайкальского края по строительству трансграничного торгово-туристического комплекса с КНР. Комплекс "Забайкальск-Манчжурия" включит часть территорий России и Китая, там будут действовать особые условия въезда и выезда граждан, торговли и оказания туристических услуг, сообщил генеральный директор Корпорации развития Забайкальского края Александр Бирюков. По его словам, под строительство комплекса отведена территория в 500 тысяч квадратных метров. "Единое пространство будет содержать концертно-выставочный комплекс, инфраструктурные объекты, торговый комплекс, включая зону беспошлинной торговли, а также туристическую зону, которая ежегодно будет принимать до 500 тысяч туристов", - пояснил чиновник. По его словам, стоимость проекта оценена в 2,3 миллиарда рублей. Александр Бирюков выразил уверенность в том, что "приграничный комплекс "Забайкальск-Маньчжурия" войдет в историю как первый подобного рода проект и символ нового этапа развития отношений между Россией и Китаем".

Туристические проекты вполне естественно вызвали интерес у китайцев, которые в минувшем году заняли первое место по количеству въездных туристических поездок в Россию - 1 миллион 478 тысяч посещений (рост на 14 процентов). При этом потенциал наращивания взаимных турпотоков огромен. Россия и Китай в этом направлении "находятся только в начале пути", - уверен глава Ростуризма Олег Сафонов. "В России есть все виды туризма, кроме круглогодичного пляжного. Есть множество новых возможностей роста", - считает министр. На презентации российского туристического потенциала на Китайской ЭКСПО регионы России представили новые виды туризма. Свердловская область рассказала о своих возможностях медицинского туризма, Удмуртия предложила интересные оружейные туры на родину автомата Калашникова. Многое говорилось о развитии арктического и гастрономического туризма.

В 2019 году Россия и КНР подпишут договор о расширении рамок безвизового туризма. "Мы находимся на финальной стадии переговорного процесса. Договор находится в высокой степени готовности", - отметил Олег Сафонов. В соответствии с новым соглашением минимальная численность подпадающей под безвизовый режим туристической группы будет сокращена с пяти до трех человек, это делается для поощрения семейного туризма. Кроме того, с 15 до 21 дня будет продлен срок безвизового пребывания.

"Подписание соглашения позволит нам придать новый импульс развитию туристических потоков между Россией и Китаем, которые и без того постоянно растут. Так, в первом полугодии нынешнего года поток туристов из Китая в Россию вырос на 21 процент", - отметил руководитель Ростуризма.

Серьезный задел на импортной ЭКСПО был положен и наращиванию экспортных поставок из России в Китай. Во время выставки состоялось открытие представительства Российского экспортного центра (РЭЦ) в Шанхае, до конца года откроется штаб-квартира центра в Пекине, а в перспективе - агентские точки в 20 городах КНР. Об этом заявил генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев. "Это позволит предоставлять весь комплекс услуг по поддержке российско-китайской торговли: кредитную и страховую поддержку, содействие логистике, участие в выставках и поиск партнеров. Это и содействие выходу российских компаний на китайский рынок через платформы электронной торговли", - отметил он. Андрей Слепнев подчеркнул, что основной задачей РЭЦ является "создание на территории КНР полноценной интегрированной системы обеспечения российско-китайской торговли". По его словам, в рамках Китайской международной импортной ЭКСПО РЭЦ уже подписал партнерские соглашения с администрациями китайских городов Чэнду и Гуанчжоу. Документы предполагают строительство складов, налаживание новых маршрутов железнодорожных поставок - то, что позволит быстро доставлять российскую продукцию в Китай и осуществлять ее эффективную дистрибуцию на местах, отметил он.

Наращивать поставки есть куда, заявил на церемонии открытия ЭКСПО председатель КНР Си Цзиньпин. Общий объем китайского импорта товаров и услуг в ближайшие 15 лет составит 40 триллионов долларов. В том числе будет импортировано товаров на сумму 30 триллионов долларов и услуг - на 10 триллионов. По его словам, в целях поддержки импорта КНР продолжит снижать таможенные пошлины и упрощать процедуру таможенного оформления.

Это дает России большие возможности, в том числе в сфере расширения поставок сельхозпродукции в КНР, подчеркнул заместитель министра экономического развития Сергей Горьков на пленарном заседании Комиссии по российско-китайскому межрегиональному сотрудничеству на полях Китайской международной импортной ЭКСПО.

"Сегодня ежегодный объем поставок российской сельхозпродукции в Китай превышает 4 миллиарда долларов. При этом существует нереализованный потенциал и большие возможности для увеличения экспорта этой продукции", - отметил замминистра.

Генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев, в свою очередь, напомнил, что с начала нынешнего года Россия уже в полтора раза увеличила экспорт сельхозпродукции в КНР. Он также сообщил, что в рамках Международной импортной ЭКСПО в Шанхае подписаны новые крупные контракты, в частности, о поставках российской сои и масла в Китай.

Прямая речь

Дмитрий Медведев:

Российско-китайские отношения находятся сейчас на подъеме во многом благодаря уникальной системе этих контактов, активной работе наших коллег, которые практически весь год в этом направлении ведут деятельность. В результате Китайская Народная Республика сегодня является крупнейшим внешнеторговым и инвестиционным партнером нашей страны.

23-я регулярная встреча глав правительств России и Китая, Пекин, 7 ноября 2018 года.