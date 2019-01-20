Россия построит "Союз" для полетов к Луне на свои средства

Россия будет разрабатывать версию космического корабля "Союз" для полетов к Луне без финансового участия США. Об этом РИА Новости сообщил высокопоставленный источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее разработчики стояли перед выбором: либо новый транспортный пилотируемый корабль, либо глубокая модернизация "Союза" для облета Луны. Однако не так давно специалисты, как было сказано, переоценили свои планы, все пересчитали и подтвердили: есть возможность одновременной разработки двух кораблей для полета на Луну - модернизированного "Союза" и нового корабля "Федерация".

"Мы завтра собираемся в ЦНИИмаше, у нас будет большое совещание по ускорению наших внутренних согласований по сверхтяжелой ракете, по "Союзу-5", и одновременно мы затронем тему модернизации "Союза" для полетов к Луне…" - сказал журналистам в минувшую пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

По его словам, принято решение восстановить лунную программу. "В 2021 году мы отправляем первый космический аппарат на Луну, - говорит Рогозин. - Следующие аппараты - "Луна-25", "Луна-26", "Луна-27" - полетят соответственно в 2023-25 годах. В том числе это будет отработка технологий посадки и взлета с лунной поверхности".

В госпрограмме, посвященной освоению Луны, будут расписаны задачи автоматических станций, которые Россия планирует отправить к Луне, а также создание нового корабля и решение проблем радиационной безопасности.

Для полетов на Луну и Марс "Роскосмос" создаст сверхтяжелую ракету. Подтверждена готовность конструкторских и производственных коллективов ракетно-космической отрасли к реализации этого серьезнейшего проекта. Сверхтяжелая ракета будет называться "Енисей". В соответствии с планами конструкторов, на первом этапе она будет выводить на низкую околоземную орбиту более 70 тонн груза. Ракета может состоять из шести боковых блоков с двигателями РД-171 и одним центральным с двигателем РД-180, а ее высота составит предположительно около ста метров.

Эксперты утверждают, что в качестве первой ступени будут использоваться блоки ракеты "Союз-5", а третью ступень создадут в рамках проекта ракеты "Ангара-5В", над которым работают в Центре имени М. В. Хруничева.