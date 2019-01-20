Российская лыжница Наталья Непряева удачно выступила на этапе Кубка мира в эстонском Отепя.

По итогам двух гонок 23-летняя спортсменка завоевала две медали. Вчера Непряева взяла "бронзу" на дистанции 10 км классическим ходом. Наталья уступила только именитой норвежке Терезе Йохауг и шведке Эббе Андерсон.

А днем ранее россиянка выиграла "серебро" в спринте. Выше нее в итоговом протоколе оказалась лишь еще одна представительница Норвегии Майкен Касперсен Фалла.

В общем зачете Кубка мира Непряева идет второй с 1021 очками. Возглавляет классификацию норвежка Остберг Ингвилд Флюгстад (1197). Замыкает тройку сильнейших представительница сборной Финляндии Криста Пярмякоски (957).

Добавим, что накануне в спринте "серебро" завоевал Александр Большунов. А вот результаты мужской классической гонки на 15 км стали известны после подписания этого номера "РГ" в печать.