Российско-китайское молодежное предпринимательство успешно развивается

В течение 40 лет политики реформ и открытости сотрудничество двух ведущих молодежных организаций России и Китая - Российского союза молодежи и Всекитайской федерации молодежи - развивается по нарастающей. Глубина и качество их взаимодействия в последние годы значительно выросли.

Взаимоотношения молодежных организаций начались в 1993 году. Они ведут обширную совместную программно-проектную деятельность не только в культурно-гуманитарном направлении, но и в сфере молодежного предпринимательства.

Сегодня Россия и Китай заинтересованы в совместных инфраструктурных, транспортных и энергетических проектах. Важную роль в укреплении сотрудничества двух стран играют молодые предприниматели, желающие задавать тон мировой экономике XXI века. Молодые бизнесмены из года в год все активнее проявляют себя, выводят на рынок перспективные проекты, предлагают качественно новые, пользующиеся спросом товары и услуги. Даже на фоне самых известных мировых компаний они успешно борются за позицию лидерства.

Однако каждый начинающий предприниматель находится в зоне риска: кто-то боится потерять стартовый капитал, кого-то страшит кризис, некоторым сложно дается общение с контролирующими органами, многие не знают, как вывести продукт или услуги на большой рынок или спланировать продвижение своей идеи в Интернете. Для реальной поддержки молодых предпринимателей им недостаточно простых советов. Чтобы перенять опыт и определить новые пути развития бизнеса, им необходимо погрузиться в работу лучших мировых компаний и изучить их изнутри.

Исходя из своих стратегических целей, Российский союз молодежи и Всекитайская федерация молодежи в 2016 году разработали проект "Российско-Китайский молодежный бизнес-инкубатор" (РКМБИ), позволяющий ускорить и облегчить адаптацию молодых людей в бизнесе. РКМБИ - это уникальная акселерационная программа, разработанная с целью вывода российских проектов на китайский рынок и привлечения китайских инвестиций в российскую экономику. Программа способствует развитию российско-китайских бизнес-проектов, в которых молодые предприниматели двух стран получают возможность овладеть всеми необходимыми навыками и знаниями по ведению бизнеса в России и Китае. Резиденты инкубаторов получают также уникальную возможность найти надежных партнеров для ведения совместной внешнеэкономической деятельности.

Учитывая особенности китайской деловой среды, где государство и бизнес неразделимы, Всекитайская федерация молодежи и Российский союз молодежи выступают гарантами в переговорах с китайскими представителями власти и бизнеса, обеспечивая надежность и оперативность в принятии решений.

Программа РКМБИ разделена на два этапа - российский и китайский, каждый из которых длится 14 рабочих дней. В российской части признанные эксперты по работе с Китаем обучают участников всем тонкостям ведения бизнеса с партнерами из Китайской Народной Республики. В Китае резиденты получают для этого исчерпывающие возможности, встречаются с руководством крупных компаний из интересующих их отраслей и знакомятся с инвесторами. Рынки России и Китая - одни из самых быстро развивающихся и перспективных, и это делает сотрудничество многообещающим.

Проект Российского союза молодежи РКМБИ основывается на главной цели самого союза - помочь молодежи реализовать свои возможности. За три года в работе совместных молодежных бизнес-инкубаторов приняли участие более двухсот молодых предпринимателей из двух стран. РСМ гордится бизнес-кейсами, которые уже успешно реализованы участниками проекта на их территориях. География проекта включила в себя 21 город: 11 российских и 10 китайских, в которых работают РКМБИ. Главным итогом их работы становятся подписанные с партнерами соглашения о сотрудничестве. Так, на площадке РКМБИ за 2018 год было подписано более пятидесяти соглашений и коммерческих контрактов. В 2017 году суммарный объем контрактов в сфере торговли и инвестиций составил более 320 миллионов долларов.

"Формат РКМБИ позволил нам помочь молодым предпринимателям из России вывести свои продукты и услуги на рынок Китая, - рассказала "Дыханию Китая" заместитель председателя Российского союза молодежи Татьяна Селиверстова. - Мы стараемся создать все условия, чтобы наши молодые предприниматели стали мыслить глобально и умели создавать конкурентный продукт или услугу, которые будут пользоваться спросом на международном рынке. Например, крупная китайская компания бытовой техники Haier использует промышленных роботов с программным обеспечением, которое разработали резиденты РКМБИ. А жители Поднебесной полюбили торт-медовик, который называют "русский тирамису" и с удовольствием запивают его нашим душистым иван-чаем".

"Китай запланировал стать экономикой № 1 в мире к 2037 году, но я думаю, что это удастся сделать раньше, - считает Искандер Касимов из компании Alterizm Venture Capital, резидента РКМБИ. - Российско-китайский молодежный бизнес-инкубатор позволяет найти партнеров в Китае. Но для этого нужно набраться терпения. Ведь пока вы с китайцем не выпьете 3 тонны чая или не будете ездить друг к другу в гости 2-3 года, то вы не сможете ему что-то продавать не разово, а постоянно. Площадка РКМБИ сокращает этот срок до 1-2 лет. Я пока не могу похвастать тем, что продаю что-то в Китай массово, но первые отправки уже сделаны. Китайцы экспериментируют, проверяют в лабораториях мой продукт, готовят документы".

"Как выпить 3 тонны чая?", "что представляет собой российско-китайское технологическое предпринимательство?" и "какими инструментами продвижения стоит пользоваться в сетях китайского интернета?", - об этом и многом другом рассказывают молодым бизнесменам лучшие эксперты-практики, входящие в топ-10 в сфере российско-китайского экономического сотрудничества. Это генеральный директор Eurasia Development Ltd., стратегический партнер "Додо Пицца" в Китае Андрей Прохорович, совладелец и директор по маркетингу Uchina Company, основатель и главный редактор интернет-издания о Китае "ЭКД", основатель и генеральный директор бренда LaowaiMe Артем Жданов, генеральный директор China Insiders Ольга Болкунова и еще ряд авторитетных специалистов. Они работают с молодежью на площадках РКМБИ, помогая выстроить успешную бизнес-модель и воплощая свежие идеи в реальные проекты.

За три года работы РКМБИ уже реализовано более 50 международных бизнес-проектов, многие из которых нашли безоговорочную поддержку со стороны компаний из Китайской Народной Республики. Их головные офисы, контролирующие запущенные программы, теперь работают не только в России, но и в Китае, а продукты и услуги пользуются спросом на мировом рынке.

Проект РСМ смог объединить на своей площадке специалистов разных сфер. Результатом стало открытие в Нанкине Центра развития российско-китайского молодежного предпринимательства. Он находится в деловом квартале на 5-м этаже здания по соседству с небоскребом, в котором располагается штаб-квартира Нанкинского подразделения крупнейшей мировой компании Xiaomi. Сейчас прорабатывается возможность открытия таких же центров в России - в Москве и Уфе.

"Центр развития российско-китайского молодежного предпринимательства - это именно тот проект, о котором впервые заговорили полтора года назад, когда в Уфу приехала делегация молодых предпринимателей для участия в первом Российско-Китайском молодежном бизнес-инкубаторе, - прокомментировала событие Татьяна Селиверстова. - Тогда инициаторами проекта с российской стороны выступили координатор РКМБИ от Республики Башкортостан Иван Абрамов и руководитель китайской делегации Лю Боминь. При поддержке Российского союза молодежи и Всекитайской федерации молодежи идея была одобрена на всех уровнях и в итоге завершилась открытием центра. Резиденты РКМБИ могут бесплатно пользоваться офисными помещениями и конференц-залами центра, бесплатно получить юридический адрес для регистрации своей компании в Китае".

Кстати

В 2019 году Федеральное агентство по делам молодежи, Российский Союз Молодежи и Всекитайская федерация молодежи при поддержке региональных органов власти двух стран продолжат развитие сети Российско-Китайских молодежных бизнес-инкубаторов в 12 регионах России и в 12 провинциях Китая. Всероссийский отбор участников начнется уже в феврале 2019 года, подать заявку на участие в проекте могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет.