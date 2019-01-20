Самую толстую кошку Великобритании в четвертый раз вернули в приют

Can you help find chunky Mitzi a home. https://t.co/lUMu1k9F8q — Metro (@MetroUK) January 18, 2019

Одна из самых толстых кошек Великобритании по кличке Митзи (Mitzi) снова ищет хозяина.

Домашнего питомца в четвертый раз вернули в приют в Плимуте, сообщает The Daily Mail. Впервые она поступила к волонтерам в мае 2017 года.

Оказалось, что Митзи весит 16 фунтов (чуть более 7 кг), и после поступления в учреждение ей назначили строгую диету.

Кошке удалось похудеть и найти хозяина, однако тот вскоре вернул ее обратно, не справившись с режимом подопечной. После этого Митзи трижды забирали в новую семью, но остаться надолго она нигде не смогла.

Сейчас вес восьмилетней кошки находится на минимальном после назначения диеты уровне: 12 фунтов (почти 5,5 кг). Сотрудники центра, где она содержится, отмечают, что питомице было бы лучше поскорее найти постоянный дом, поскольку многочисленные переезды не идут ей на пользу.