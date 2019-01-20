Во вторник в Высшей школе экономики состоится открытая лекция декана факультета мировой экономики и мировой политики Сергея Караганова "Предсказуем ли мир?".

В интервью "Российской газете" политолог рассказал о том, какое будущее ждет мировое сообщество и можно ли в принципе это будущее предсказать в современных реалиях.

В своей лекции вы стремитесь доказать, что тезис о непредсказуемости мира и невозможности влиять на него, достаточно спорный. Почему вы пришли к таким выводам?

Сергей Караганов: Элемент непредсказуемости существует всегда. Существует он и сейчас. Его не больше, а даже, пожалуй, меньше, чем во многие другие исторические эпохи. Одна из причин - способность масс гораздо больше влиять на политику из-за информационной революции. Роль лидеров, вне зависимости от их качества, снизилась по сравнению с прошлыми эпохами. И все же будущее достаточно предсказуемо и на него можно и нужно влиять в выгодном России направлении. Более того, смятение в умах многих мировых элит делает это воздействие потенциально эффективным. Но для этого, разумеется, страны и крупные игроки должны знать, чего они хотят и иметь энергию и мозги, чтобы отказаться от веры в непредсказуемость будущего мироустройства.

Вы хотите сказать, что нынешний раскол и ослабление Евросоюза и даже приход к власти внесистемного президента США Дональда Трампа можно было предсказать?

Сергей Караганов: Причины так называемых геополитических неожиданностей лежат в прошлых заблуждениях большинства, которые навязывались доминированием в дискуссиях, посвященным вопросам мировой политики и экономики, экспертов из англосанксонских стран, в первую очередь, из США. Их экспертное сообщество заблуждалось часто по идеологическим соображениям, часто просто служило интересам элит своих стран. Но при этом имело широчайшие возможности распространять свои заблуждения. Например, европейские интеллектуальный и политический класс убедил себя в неизбежной победе евромодели в мире, тогда как относительно бедные интеллектуальные элиты в незападных странах, в том числе России, рады были заблуждаться на этот счет. Ведь изучалась Европа в этих странах в основном на европейские деньги, так что результат подобных исследований был заранее предсказуемым.

Евросоюз пошел на бездумное расширение, отказался от интеграции с Россией с ее жесткой силой, ресурсами и доказанной историей способностью к восстановлению. Итогом стал фатальный кризис единый Европы и ее геополитическое ничтожество в современном, все более жестко конкурентном мире. Но тех, кто предупреждал о таком сценарии еще 10-20 лет назад, просто никто не хотел слышать.

Предсказуемым был и приход к власти в США внесистемного президента, увидевшего, что Америка политически проиграла несколько войн, растратив триллионы на бессмысленные и кровавые затеи. В то время, как Китай мощно рванул, начав теснить США не только на экономических, но и политических рынках.

Так что, Запад проспал возрождение Китая, убаюканный верой в собственное превосходство и непогрешимость?

Сергей Караганов: Идеологические заблуждения, помноженные на способность навязывать свои взгляды привели к тому, что Запад "проиграл" Китай. На Западе предполагали, что став более капиталистическим, Китай неизбежно станет более демократическим и, соответственно, менее способным управлять собой и своими ресурсами. Но более прозападным, на что рассчитывали его западные "кураторы", Китай не стал.

Опять же из-за веры в созданные им самим догмы и интеллектуальную лень, помноженную на жадность и забвение истории, Запад "проиграл" Россию. Уставшая от тягот и скудости реального социализма российская элита стремилась сблизиться, если не интегрироваться с ним, естественно на достойных условиях. Если бы это произошло, нынешнее ослабление Запада не было бы столь быстрым и болезненным.

Но, согласитесь, непредсказуемые технологические прорывы и непредвиденные масштабные катастрофы способны внести в развитие общества серьезные коррективы, все же делают мир непредсказуемым?

Сергей Караганов: Человечество не раз проходило через технологические революции. Но политическая сфера остается крайне консервативной, вопреки постоянно возникающим и затем рушащимся утопиям. Не раз корректировали судьбу отдельных народов и стран катастрофы, но они не изменяли общий ход истории. Единственное, что может изменить все - большая война. Она сделает полностью непредсказуемой или вовсе практически закончит ход человеческой истории. Однако этот сценарий можно предотвратить умной политикой, многосторонним взаимным сдерживанием и активной борьбой за мир. Последней, правда, пока нет.

Если не принимать во внимание "военный сценарий", каким вы видите геополитический прогноз на ближайшее будущее?

Сергей Караганов: Обозначу его основные параметры тезисно. Продолжится с некоторым замедлением сдвиг мировой экономики и политики в Азию. Китай в обозримой перспективе достигнет по совокупной мощи положения державы равной США. В свою очередь, Америка, благодаря "революции Трампа" сохранит свои позиции державы номер один-два, но уже в меньшей степени как суперглобального игрока.

Противостояние России и США станет частью холодной войны между Китаем и США, которая будет доминирующей тенденцией международных отношений.

В Европе усилятся националистические и авторитарные тенденции, возможен частичный развал Евросоюза. Более вероятен дрейф ЕС назад с нахождением нового баланса на уровне 1990-ых годов.

Произойдет формирование двух центров притяжения - Америка плюс и Большая Евразия. Последняя состоится, если Китай возьмет на себя роль первого среди равных, начнет активно строить институты сотрудничества, сознательно погрузится в сеть связей и балансов.

Можно назвать еще с полдюжины тенденций, которые будут определять будущее. Но главное, что следует понимать - разваливается старая и формируется новая мировая система. И, несмотря на относительно скромные ресурсы, особенно экономические, Россия будет третьей из пяти-шести стран, которые сыграют ключевую роль в формировании нового миропорядка.