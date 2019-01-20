Сергей Лазарев готов к поездке на "Евровидение"

Официально имя российского участника конкурса будет объявлено только в конце января. Но уже в эти выходные два источника, близкие к окружению Сергея Лазарева, неофициально сообщили обозревателю "РГ", что на "Евровидение"-2019 "с вероятностью 99 процентов" отправится именно он.

Косвенным подтверждением этой информации служат и возобновившиеся творческие контакты артиста с Филиппом Киркоровым, который, очевидно, станет автором (в содружестве Димитрисом Контопулосом, Ральфом Чарли и Джоном Баллардом) конкурсной песни, а также ее арт-продюсером. И то, что после выступления Сергея Лазарева 21 апреля в Казани в его гастрольном графике предусмотрен значительный перерыв.

То есть оставлено время, которое очень бы подошло для того, чтобы довести до ума и саму песню, и ее видео-воплощение с режиссером (обычно участники "Евровидения" отводят на это 10 дней). А затем прибыть на конкурс и за неделю-полторы отрепетировать номер уже на сцене Expo Tel Aviv. И успеть пообщаться с журналистами, провести вечернику российской делегации, поучаствовать в торжественной церемонии открытия 64-го конкурса песни "Евровидение"…

Самому Сергею Лазареву сомневаться не стоит: именно его кандидатура для участия в конкурсе выглядит наиболее перспективной. Ведь Европа еще не забыла его эмоционального и яркого выступления в Стокгольме, на "Евровидении-2016". Не забыла его голос, улыбку и выстроенные на сцене кубики, по которым он мелодично и ловко двигался к вершине этой креативной конструкции.

Тогда Лазареву не хватило всего чуть-чуть, по опросу телезрителей, именно он занял первое место! Но после того, как эти оценки были суммированы с теми, что выставили профессиональные национальные жюри, наш артист откатился "лишь" на 3-е…

За эти три года Сергей Лазарев только прибавил в артистичности, певучести и умении влюблять в себя зрителей (да и его недавние хиты "Как красиво" и "Шепотом" в этом только убеждают). К тому же, он российский артист именно европейского уровня. И после распада дуэта Smash!! изначально рассчитывал на мировую поп-аудиторию, записывая альбомы и синглы в США и Великобритании, да и пел вначале на английском, лишь спустя пару лет представив первые песни на русском.

Его музыкальная стилистка ныне в тренде - романтичный евро-дэнс. И общаться с аудиторией Лазарев умеет, причем, говорит на международном языке музыки без акцента…

Впрочем, песня для конкурса, как уверяют источники, пока не дописана: есть только мелодия, на которую сейчас пишется англоязычный текст. Но думается, что это уже дело времени и техники...

В любом случае, если на "Евровидение"-2019 поедет именно Сергей Лазарев, мы вправе рассчитывать на победу. А то в прошлый и пока единственный раз Россия выигрывала конкурс, благодаря Диме Билану, в уже далеком 2008 году. Пора бы повторить!

Напомним

64-й конкурс "Евровидение" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве (Израиль).