Сирийская ПВО отразила ракетную атаку Израиля

Войска противовоздушной обороны Сирии отразили израильскую атаку на юге страны. Согласно заявлению военного ведомства арабской республики, все ракеты сбиты.

"Наши системы противовоздушной обороны эффективно отреагировали на воздушную атаку Израиля, направленную против южного региона, и воспрепятствовали достижению любой из его целей", - сообщает Минобороны Сирии.

Место и время, где прошло боестолкновение не сообщается. Однако, по данным РИА Новости, пять израильских ракет были сбиты в районе международного аэропорта Дамаска. Кстати, предыдущая израильская атака на аэропорт состоялась 12 января, когда корректируемыми авиабомбами были повреждены склад и несколько самолетов.

Отметим, что с началом гражданской войны система сирийских ПВО оказалась разрушенной. Ситуация стала улучшаться в 2015 году - после начала российской военной операции и возвращения контроля над многими районами страны, что ранее контролировались боевиками.Результаты не замедлили сказаться. В феврале прошлого года при попытке израильского налета на авиабазу T4 зенитной ракетой был сбит истребитель F-16I Sufa. Это стало первой признанной потерей боевого самолета ВВС Израиля от действий противника с 1983 года. В апреле части сирийских войск ПВО отразили удар крылатыми ракетами США, Франции и Великобритании. В итоге из 105 выпущенных ракет до цели долетели лишь 22 ракеты.

Однако, в сентябре сирийский комплекс С-200, при отражении атаки израильских самолетов, по ошибке сбил российский самолет радиотехнической разведки Ил-20. Пилоты ВВС Израиля при нанесении удара буквально прикрылись самолетом ВКС РФ. После чего Россия поставила сирийской армии современные комплексы С-300.

Сейчас зенитные системы Сирии представляют собой смесь устаревших и современных систем - это "Панцирь-С1", С-75, С-125 (включая модернизированные "Печора-2М"), "Квадрат", "Бук"-М2Э и С-200. Основные силы и средства ПВО Сирии сконцентрированы в районе Дамаска, на побережье страны и в районе города Хомс.