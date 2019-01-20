Сирийские системы ПВО отразили израильскую атаку

Сирийские системы противовоздушной обороны отразили израильскую атаку на юге страны. Об этом РИА Новости сообщил источник в вооруженных силах САР.

"Все ракеты сбиты, - сказал собеседник агентства. - Ни одна из них не достигла цели".

По данным СМИ, ПВО арабской республики сбила пять ракет в районе международного аэропорта Дамаска.

Предыдущую атаку израильтяне провели 12 января. Тогда были повреждены склад в аэропорту Дамаска и несколько самолетов. МИД Сирии потребовал от ООН принять меры для предотвращения атак Израиля. Ведомство заявило, что власти еврейского государства уходят от решения внутренних проблем и пользуются "прикрытием" США. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху признал факт агрессии, однако отметил, что его страна "не прекратит выдворение Ирана из Сирии".