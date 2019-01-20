Китай второй раз подряд провалил план по разведке сланцевого газа, что поставило под большое сомнение перспективность разработки этого энергоносителя в КНР, пишет китайский экономический вестник Caixin.

КНР является страной с крупнейшими запасами сланцевого газа в мире - их объем составляет 31,5 триллиона кубометров. В этом году Китай также стал крупнейшим в мире импортером природного газа, потеснив с первого места Японию. Казалось бы, в такой ситуации необходимо опережающими темпами наращивать объемы добычи сланцевого газа внутри страны, чтобы снизить зависимость от импортных поставок. Однако этого не происходит из-за очень сложных условий залегания сланцевого газа на территории КНР, что делает их разведку и разработку крайне трудной. Так, половина запасов сланцевого газа в Китае залегает на глубине более трех километров. А более близкие к поверхности газоносные поля находятся в труднодоступных горных регионах страны.

Из-за таких сложных условий "сланцевая лихорадка" в КНР постепенно сходит на нет. Она началась в 2009 году, когда в провинции Сычуань были обнаружены огромные месторождения сланцевого газа. В 2012 году правительство выдало 17 государственным и двум частным компаниям права на разведку этого энергоносителя. Государственные условия предполагали, что каждая из компаний в течение трех лет инвестирует около 1,86 миллиарда долларов в разведку. К 2016 году ни одна компания не выполнила поставленных задач - крайний срок пришлось перенести на октябрь 2018-го. Однако и к этому моменту условий по объему инвестиций в разведку никто не выполнил.

На уже разведанных и доступных к разработке запасах работа идет своим чередом. Так, в провинции Сычуань в 2018-2020 годах будет пробурено 700 новых скважин для добычи сланцевого газа. В целом к 2020 году Китай намерен удвоить объем добычи этого энергоносителя: с нынешних 9 миллиардов кубометров до 17 миллиардов кубометров в год. Показатель неплохой, однако он невелик на фоне первоначальных планов Китая по добыче сланцевого газа. В 2012 году была поставлена задача к 2020 году добывать 100 миллиардов кубометров в год. В 2014-м этот план был урезан на две трети - до 30 миллиардов кубометров. Поэтому показатель в 17 миллиардов кубометров к 2020 году успехом не назовешь. А дальнейшее наращивание добычи остается под вопросом из-за сложных горно-геологических условий.