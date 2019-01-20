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Рубрика: В мире

Старейшую таблицу Менделеева нашли в Шотландии

Текст: Юрий Ершов
Фото: news.st-andrews.ac.uk Фото: news.st-andrews.ac.uk
Фото: news.st-andrews.ac.uk

В шотландском университете Сент-Эндрю обнаружена старейшая в мире отпечатанная на ткани периодическая система химических элементов Дмитрия Менделеева.

Нашелся этот уникальный документ по сути случайно. На химическом факультете проводили уборку и среди прочих документов наткнулись на ветхий рулон. Развернули и ахнули - перед сотрудниками была таблица Менделеева. Это случилось четыре года назад, однако руководство университета не спешило делать из открытия сенсацию.
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Тому было по меньшей мере две причины. Во-первых, таблица оказалась в очень плохом состоянии и могла рассыпаться от неосторожного вмешательства. А во-вторых, требовалось точно установить дату ее происхождения.

После кропотливых реставрационных работ стало доподлинно известно, что таблица была опубликована в Вене в 1885 году. На это указывают пометки на самом плакате, а также наличие указанных на нем элементов. Ученые обратили внимание на то, что в таблице отсутствует, например, германий, открытый в 1886 году, но присутствуют галлий и скандий (1875 и 1870 гг.). В целом, на обнаруженной периодической системе отмечен 71 элемент, тогда как ныне она насчитывает 118.

Интересно также, сообщает немецкий еженедельник Spiegel, что это наглядное пособие приобрел для факультета в 1888 году профессор химии Томас Пурди.

Ныне старейший образец периодической системы, созданной великим Менделеевым в 1869 году, выставлен в университете и открыт для дальнейших исследований - правда, ради сохранности только в климатизированном архиве. Для всеобщего обозрения на факультете размещено факсимиле творения русского химика.

В мире Европа Великобритания
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