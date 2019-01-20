Центральным матчем очередного тура в Единой лиге стало противостояние в Питере между местным "Зенитом" и ЦСКА. И долгожданная громкая сенсация все-таки произошла. В воскресенье баскетболисты с берегов Невы в присутствии пяти тысяч болельщиков заставили соперника первый раз в этом регулярном чемпионате уйти с площадки побежденными - 93:86.

Уже в стартовой четверти хозяева ярко продемонстрировали свои самые серьезные намерения, оторвавшись на десять очков при очень высокой командной результативности - 34:24. Затем армейцы долго и натужно догоняли соперника, сравняв счет в начале заключительной десятиминутки - 74:74 после одного из двух реализованных штрафных Уильяма Клайберна. Концовка все же осталась за поймавшим кураж "Зенитом", в чьих рядах лучшими бомбардирами стали Джален Рейнольдс (21 очко) и Филип Скрабб (17). У ЦСКА Серхио Родригес принес команде 15 очков, но лишь одно попадание из восьми с дальней дистанции - для испанца слабый показатель.

Главный конкурент ЦСКА в борьбе на вершине таблицы подмосковные "Химки" дома легко взяли верх над одним из аутсайдеров белорусским "Цмоки-Минск" - 70:50. Вряд ли химчанам стоит обольщаться этой победой, она не более чем рабочий момент. А как показывают игры с серьезными соперниками в Евролиге, у греческого наставника команды Георгиоса Барцокаса есть очевидные проблемы в управлении, он зачастую не знает, что делать, ход матча не контролирует и так называемого плана "Б" у специалиста нет. Руководству клуба стоит подумать, идти дальше с этим тренером или искать выход из сложного положения в Евролиге с другим рулевым.

Краснодарский "Локомотив-Кубань" в Саратове победил "Автодор", добившись на паркете дворца спорта "Кристалл" трехзначного показателя командной результативности - 102:95. У кубанцев сейчас объективные кадровые проблемы. С ноября в лазарете центровой Мустафа Фалль, недавно повреждение получил форвард Джамел Маклин. А у Дмитрия Кулагина пока щадящий игровой режим из-за недавней травмы голеностопа. Менеджмент "Локо" оперативно отреагировал на сложную ситуацию и на днях подписал контракт с сербом Драганом Аличем. В Саратове "Локо" к большому перерыву лидировал с разницей в девять очков, но третья четверть оказалась для гостей неудачной. Зато в заключительной десятиминутке краснодарцы сыграли очень результативно, что и предопределило итоговый результат.

Результаты остальных матчей тура: "Зелена-Гура" (Польша) - "Парма" (Пермь) - 88:63, ВЭФ (Латвия) - "Нижний Новгород" - 65:67, УНИКС (Казань) - "Калев" (Эстония) - 76:74, "Енисей" (Красноярск) - "Астана" (Казахстан) - 93:84. Положение лидеров: ЦСКА - 13 побед - 1 поражение, "Химки", УНИКС - по 11-2, "Локо" - 9-4, "Зенит" - 8-5.