Суд ДРК назвал Феликса Чисикеди победителем президентских выборов

Конституционный суд Демократической республики Конго (ДРК) признал кандидата от оппозиции Феликса Чисикеди победителем президентских выборов, состоявшихся в стране 30 декабря 2018 года. Об этом сообщило информационное агентство AFP со ссылкой на документы судебной инстанции. Тем не менее его главный оппонент - Мартин Файулу отказался признать поражение и призвал международное сообщество занять такую же позицию.

Ранее Африканский союз поставил под сомнение достоверность промежуточных результатов выборов, которые опубликовала национальная избирательная комиссия ДРК, и призвал приостановить объявление окончательных итогов.

Тем не менее суд ДРК простым большинством голосов вынес решение в пользу Чисикеди, заявив, что Файулу не предоставил достаточных свидетельств нарушений при обработке бюллетеней.