Сульшер обновил рекорд "МЮ" 73-летней давности

Норвежский наставник "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер переписывает историю клуба.

Победа "МЮ" над "Брайтоном" со счетом 2:1 в 23-м туре английской Премьер-лиги стала уже седьмой для команды с тех пор, как ее возглавил Сульшер. Это лучший результат в истории "Манчестера".

Кроме того, 45-летний норвежец превзошел рекорд легендарного сэра Мэтта Басби, который свою работу в манкунианском клубе в 1946 году начал с пяти побед в чемпионате Англии. У Сульшера на данный момент шесть побед в Премьер-лиге и одна в Кубке Англии. Общий счет в этих играх - 19:4 в пользу "Манчестер Юнайтед".

Добавим, что благодаря победному спурту "МЮ" догнал в чемпионате Англии "Арсенал" и делит с ним 5-6-е места. В тот момент, когда Сульшер только возглавил "Юнайтед", отставание команды от лондонцев составляло восемь очков.