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20.01.2019 20:12
Рубрика: Экономика

Концерн BMW откроет свою службу такси в Китае

Текст: Константин Щепин
Российская газета - Спецвыпуск №7769 (11)
Германский автоконцерн BMW создает собственную службу такси в Китае, поскольку рынок транспортного сервиса в будущем сулит гораздо больший доход, чем само автопроизводство.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Первый сервис BMW-такси начнет работать в декабре в городе Чэнду - административном центре провинции Сычуань. Он получит название BMW Mobility Service. В проект инвестировано около 7,2 миллиона долларов.

Фото: EPA/MARK SCHIEFELBEIN
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Открытие собственных служб такси стало популярным трендом среди автопроизводителей в КНР. Так, в ноябре о создании подобного сервиса заявили китайский филиал компании Mercedes и китайский автобренд Geely, а в декабре подобный проект запустил крупнейший автопроизводитель КНР - шанхайская автокорпорация SAIC.

Китайский рынок транспортных услуг в прошлом году был оценен в 15 миллиардов долларов. По прогнозам, его объем будет расти темпом в 33 процента в год и к 2025 году достигнет 201 миллиарда долларов, а к 2030‑му - 656 миллиардов.

Экономика Транспорт Общественный транспорт В мире Восточная Азия Китай
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