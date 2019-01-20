Умер старейший мужчина на Земле

В Японии в возрасте 113 лет умер старейший мужчина Земли Масадзо Нонака. Долгожитель скончался в своем доме на острове Хоккайдо, пишет агентство Kyodo.

Масадзо Нонака родился в 1905 году. Последние годы он жил вместе с внуками в поселке Асеро у подножия горы Мэакан на севере острова. Семья Нонака управляет расположенным в этой местности небольшим отелем на термальных источниках. Патриарх имел пристрастие к сладостям и чтению газет, любил смотреть по телефизору поединки сумо и оперу.

Масадзо был признан старейшим мужчиной на Земле в 2018 году - после кончины предыдущего долгожителя Дзироэмона Кимуро, умершего в возрасте 116 лет. Япония - мировой лидер по продолжительности жизни.

Примечательно, что в в общем списке долгожителей планеты Нонака не вошел даже в первую сотню - она в основном состоит из женщин.