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20.01.2019 11:33
Рубрика: В мире

Умер старейший мужчина на Земле

Текст: Антон Валагин
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

В Японии в возрасте 113 лет умер старейший мужчина Земли Масадзо Нонака. Долгожитель скончался в своем доме на острове Хоккайдо, пишет агентство Kyodo.

Фото: www.h-n-h.jp
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Масадзо Нонака родился в 1905 году. Последние годы он жил вместе с внуками в поселке Асеро у подножия горы Мэакан на севере острова. Семья Нонака управляет расположенным в этой местности небольшим отелем на термальных источниках. Патриарх имел пристрастие к сладостям и чтению газет, любил смотреть по телефизору поединки сумо и оперу.

Масадзо был признан старейшим мужчиной на Земле в 2018 году - после кончины предыдущего долгожителя Дзироэмона Кимуро, умершего в возрасте 116 лет. Япония - мировой лидер по продолжительности жизни.

Примечательно, что в в общем списке долгожителей планеты Нонака не вошел даже в первую сотню - она в основном состоит из женщин.

В мире Восточная Азия Япония Общество Утраты Всё о долгожителях
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