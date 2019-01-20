В Афинах митинг против соглашения с Македонией вылился в беспорядки

Массовая демонстрация в центре Афин против Преспанского соглашения Греции с бывшей югославской республикой Македония (БЮРМ) о смене государственного названия этой страны завершилась ожесточенными столкновениями протестующих с полицией.

Как сообщили греческие СМИ, в правоохранителей, находившихся на центральной площади Синтагма, полетели камни, файеры и коктейли Молотова, от которых пострадали не менее 10 офицеров. В ответ были применены спецсредства и слезоточивый газ, после чего протестующие были рассеяны.

Всего в митинге под лозунгом "Руки прочь от Македонии", по данным полиции, приняли участие около 60 тысяч человек. Организаторы протестной акции из гражданского комитета "Македония - это Греция" ранее заявляли, что к демонстрации присоединятся не менее 600 тысяч греков со всей страны и возложили вину за вспыхнувшие беспорядки на провокаторов, фактически сорвавших мирный протест.

Собравшиеся в воскресенье у парламента Греции люди несли в руках национальные греческие флаги, также знамена Македонии - северного греческого региона. На многочисленных транспарантах было написано "Наше имя - это наша душа", "Немедленно требуем референдум по Македонии", "Преспанское соглашение - национальное предательство". Сообщается, что в знак солидарности с протестующими в Афинах на севере страны греческие фермеры заблокировали трассу, ведущую в БЮРМ.

В преддверии сегодняшней демонстрации всемирно известный и имеющий огромный авторитет в Греции композитор Микис Теодоракис обратился к депутатам парламента своей страны с открытым письмом, в котором призвал законодателей "не совершать преступление против Греции" и не ратифицировать Преспанское соглашение со Скопье до проведения общенационального референдума в Элладе по этому вопросу.

"Необходимо противостоять фальсификации истории и быть бдительными для сохранения нашего национального единства, которое находится в зоне риска из-за международных сил, открыто целящихся в балканский регион. Опыт Югославии ещё не забыт. Следующей жертвой будет наша страна", - приводит слова Теодоракиса греческая газета "ProtoThema".

Тем временем, Преспанский договор о переименовании Республики Македония в "Республику Северная Македония" в субботу поступил в парламент Греции и был опубликован на греческом и английском языках на интернет-сайте законодательного собрания страны. Сообщается, что дебаты депутатов по этому вопросу начнутся в понедельник, а голосование по ратификации соглашения Афин и Скопье состоится в конце следующей недели.