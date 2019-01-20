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20.01.2019 14:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Москве оценили эстонское предложение направить ракеты на Петербург

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуме прокомментировали предложение эстонского журналиста разместить на территории своей страны ракеты, способные поразить Санкт-Петербург.
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

Журналист Вахур Кооритс призвал также закупить военные корабли, чтобы мешать российскому торговому флоту. По мнению представителя прессы, эти меры позволят Эстонии иметь "резервный план" по сдерживанию России, сообщает агентство Sputnik Эстония.

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- Журналиста, скорее всего, надо проверить с медицинской точки зрения, все ли у него с головой в порядке, - считает первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. - Надо еще рассмотреть, может ли он выполнять свои функциональные обязанности.

Такие идеи от журналистского сообщества соседней страны "к нормальным взаимоотношениям не приведут", заметил он. Парламентарий напомнил, что страны Прибалтики и Польша всегда были в "передовом отряде" очерняющих Россию государств. В связи с этим он назвал неудивительным, что в данных странах сейчас выходят с новыми, "маниакальными" идеями.

Предложение эстонского журналиста - это провокация, считает член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Фото: Ирина Калашникова/РИА Новости
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По словам сенатора, заявивший об этом Вахур Кооритс не может считаться журналистом и просто не понимает, к чему могут привести подобные предложения в случае их реализации.

- Это - настоящий провокатор. Предназначение журналиста - передавать информацию, делая это максимально правдиво, а не выступать с безответственными заявлениями, - сказал Клинцевич.

Парламентарий выразил надежду, что те, кто принимают решения в Эстонии, реально оценивают ситуацию.

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