В Испании двухлетний мальчик упал в стометровую шахту

Вся Испания следит за уникальной операцией по спасению маленького мальчика, провалившегося в скважину в местечке Тоталан на юге Испании, которая продолжается уже неделю. По словам главы МВД пиренейского королевства Фернандо Гранде-Марласки, к работам привлечены все возможные службы - пожарные, военные, инженеры, строители. Однако они до сих пор не смогли добраться до двухлетнего Хулена Росельо, оказавшегося на глубине около 100 метров под землей.

Сигнал в службу спасения поступил 13 января около 14.00 по местному времени. Звонившая женщина рассказала, что маленький мальчик провалился в глубокую яму, а его родители в панике не сообразили позвонить на экстренный номер. Их крики и услышали проходившие мимо люди. Прибывшие на место спасатели оказались в затруднении, так как диаметр скважины составил всего лишь 25 сантиметров. Ее пробурил хозяин участка в поисках воды.

Владелец (дядя Хулена) впоследствии утверждал, что после завершения работ надежно запечатал дыру в земле, однако, по словам отца мальчика, отверстие лишь слегка было прикрыто камнями. За маленьким Хуленом в тот момент следила его мать Виктория. В какой-то момент она отвлеклась на телефонный звонок и оставила ребенка под присмотром отца Хосе, который в тот момент разжигал огонь, чтобы приготовить паэлью. Мальчик был в 12 метрах от него, когда неожиданно провалился в скважину.

Фото: Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Юрий Когалов

По словам главы пожарной службы Хулиана Морено, на место происшествия был доставлен робот с видеокамерой, обычно используемый для обследования канализационных труб. Но он смог спуститься лишь на глубину 73 метра, где обнаружил земляную пробку, заблокировавшую скважину. Впрочем, обследование шахты подтвердило, что Хулен действительно провалился в нее, в ней были найдены волосы, мешочек с конфетами и стаканчик, которые принадлежали ребенку. Попытки пробиться через эту пробку ни к чему не привели, она оказалась слишком твердой, в итоге спасатели начали поиск других вариантов добраться до пропавшего ребенка. Изначально они собирались прорыть от склона горизонтальный тоннель длиной около 80 метров, однако затем изменили план и начали бурить две вертикальные шахты в четырех метрах по обе стороны от скважины.

Работы периодически приостанавливаются из-за особенностей почвы и большого числа скалистых пород

Работы периодически приостанавливаются из-за особенностей почвы и большого количества скалистых пород. При этом с вершины холма сняли около 25 метров грунта, а саму шахту укрепили трубами, чтобы не допустить обрушения. По словам руководителя спасательной операции Анхеля Гарсии Видаля, таким образом, они намерены обойти пробку, а затем, прокопав горизонтальные галереи, добраться до Хулена. Как отметил со своей стороны инженер-спасатель Хуан Лопес Эскобар, за несколько дней будут выполнены работы, на которые в обычное время уходит несколько месяцев.

Создана капсула

Вытаскивать на поверхность мальчика будут при помощи специальной металлической капсулы. Она была разработана пожарной бригадой провинции Малага. Ее спроектировал глава службы Хулиан Морено. По его эскизу, который получил одобрение коллег, была создана 300-килограммовая капсула высотой 2,5 метра и диаметром 1,05 метра. Она способна вместить до трех человек и выдержать более 5,6 тонны веса. С ее помощью по одному из новых тоннелей на необходимую глубину будут доставлены шахтеры, которые начнут рыть горизонтальный ход по направлению к мальчику.

Между тем

По словам родителей Хулена, ему два года, а весит он 11 кг, что несколько ниже среднестатистических показателей. В этом возрасте вес может варьироваться от 10 до 15 кг. О других его физических параметрах журналистам ничего не известно.