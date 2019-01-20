В Киргизии критикуют предложение отказаться от русского языка

Новости

Министр: ФРГ не будет вмешиваться в строительство "Северного потока-2" 22:38
Правительство предложило скорректировать жилищные нормы военнослужащих 22:09
В Ташкенте нашли клад Великого князя Николая Константиновича Романова 21:53
Гильдия продюсеров назвала "Зеленую книгу" лучшим фильмом года 21:35
В Магнитогорске снесли часть взорвавшегося дома 21:06
Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер 20:33
Умер агент ЦРУ из "Операции "Арго" Тони Мендес 20:23
Арктический холод надвигается на Москву 19:59
81-летний Андрей Кончаловский и 45-летняя Юлия Высоцкая обвенчались 19:45
Трамп пошутил о глобальном потеплении в США 19:41
Кремль заявил об усложнении переговоров с Японией по Курилам 18:32
Павлюченкова пробилась в четвертьфинал на Australian Open 18:27
Названы самые популярные на Западе советские фильмы 18:26
На Южном Урале перевернулся микроавтобус: пострадали 11 человек 18:22
Арктический воздух принесет в Москву 25-градусные морозы 18:19
Умер продюсер "Рэмбо", "Терминатора" и "Красной жары" 18:09
Посол Беларуси: Москва и Минск урегулируют вопросы в нефтегазовой сфере 17:52
В Чечне без света остались более 120 тысячи человек 17:52
Внедорожник упал с третьего этажа парковки в Подмосковье 17:43
Пройс выиграла женский масс-старт в Рупольдинге 17:38
В Перми семь человек отравились угарным газом 17:37
Дмитрий Чернышенко: КХЛ не планирует менять формат Матча звезд 17:31
Майкла Джексона вновь обвинили в педофилии 17:17
Хоррор-антология "Нулевой канал" закрывается после четырех сезонов 17:07
В Ленобласти один человек погиб и трое пострадали в ДТП 17:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
20.01.2019 22:20
Рубрика: В мире

Без популизма

В Киргизии критикуют предложение отказаться от русского языка
Текст: Константин Волков
Российская газета - Столичный выпуск №7769 (11)
Общероссийский киргизский конгресс (ОКК) заявил, что не согласен с предложением оппозиции в Киргизии лишить русский язык статуса официального, оставив ему лишь статус "языка международного общения".

Как отметил в своем заявлении ОКК, предложение оппозиции - популизм, тогда как в Киргизии хватает реальных проблем.

Кроме того, подчеркнули в ОКК, русский язык совсем не мешает развитию киргизской экономики, скорее наоборот - в России трудятся около миллиона граждан Киргизии, которые отсылают деньги домой, то есть поддерживают свою родину. Также ОКК напомнил, что Россия - стратегический партнер Киргизии.

Знающим госязык абитуриентам в Киргизии предоставят преференции

Бывший премьер-министр страны Феликс Кулов также назвал идею "глупой".

"Это несерьезный аргумент - отменить статус официального только по причине того, что не придется готовить текст документа на официальном языке. Можно писать его на государственном языке. А для принятия такого важного политического решения это глупый аргумент. На практике необходим будет перевод в любом случае, ведь мы вошли в ЕАЭС, в Таможенный союз, а также состоим в ШОС, где русский язык является рабочим".

В настоящее время киргизский язык имеет в стране статус государственного, русский - официального.

Согласно определению ЮНЕСКО государственный язык выполняет интеграционную функцию и является одним из символов страны, а на официальном ведется государственное управление, судопроизводство, пишутся законы.

В мире экс-СССР Киргизия Русский язык на постсоветском пространстве
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Методику классификации гостиниц утвердят через два месяца
Еще один храм УПЦ МП захватили на Украине
Россия построит "Союз" для полетов к Луне на свои средства
Певец Андрей Губин рассказал о тяжелой болезни
Мария Шарапова завершила борьбу на Australian Open