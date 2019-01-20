В Киргизии критикуют предложение отказаться от русского языка

Общероссийский киргизский конгресс (ОКК) заявил, что не согласен с предложением оппозиции в Киргизии лишить русский язык статуса официального, оставив ему лишь статус "языка международного общения".

Как отметил в своем заявлении ОКК, предложение оппозиции - популизм, тогда как в Киргизии хватает реальных проблем.

Кроме того, подчеркнули в ОКК, русский язык совсем не мешает развитию киргизской экономики, скорее наоборот - в России трудятся около миллиона граждан Киргизии, которые отсылают деньги домой, то есть поддерживают свою родину. Также ОКК напомнил, что Россия - стратегический партнер Киргизии.

Бывший премьер-министр страны Феликс Кулов также назвал идею "глупой".

"Это несерьезный аргумент - отменить статус официального только по причине того, что не придется готовить текст документа на официальном языке. Можно писать его на государственном языке. А для принятия такого важного политического решения это глупый аргумент. На практике необходим будет перевод в любом случае, ведь мы вошли в ЕАЭС, в Таможенный союз, а также состоим в ШОС, где русский язык является рабочим".

В настоящее время киргизский язык имеет в стране статус государственного, русский - официального.

Согласно определению ЮНЕСКО государственный язык выполняет интеграционную функцию и является одним из символов страны, а на официальном ведется государственное управление, судопроизводство, пишутся законы.