В новостройках поставят датчики утечки газа и специальные окна

Минстрой сделал обязательным оснащение новых многоквартирных домов газовой сигнализацией и легко вышибаемыми при взрыве стеклопакетами. Эти требования включены в новый свод правил "Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления". Они вступят в силу 6 июня 2019 года.

С лета все новые дома, подключенные к газу, должны оборудоваться системами контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа в случае утечки. Такие системы должны быть установлены в помещениях теплогенераторных, а также самих квартирах, если в них размещается газовое оборудование.

В новых домах, оборудованных индивидуальным газовым отоплением, устанавливать газоанализаторы обязательно и сегодня, рассказывает Игорь Кокин, эксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы госуправления РАНХиГС. Теперь оно распространено и на дома с другими видами газового оборудования.

Минстрой также установил требование использовать в газифицированных домах специальные окна, которые будут способствовать гашению давления взрыва и тем самым обеспечат устойчивость здания.

Проблема пластиковых окон называлась экспертами одной из причин сильных разрушений при взрывах газа. Они имеют повышенную прочность, в итоге основная сила удара приходится на несущие конструкции здания. В то же время деревянные окна при взрыве вылетают, гася силу удара.

Специальные окна для газифицированных домов производят, но стоят они дороже. Правила на установку таких окон действуют с 2014 года, но зачастую их игнорируют. Многие владельцы квартир в газифицированных домах даже не знают о том, что окна должны быть специальными. И если они решаются на замену старых окон, то их выбор никто не контролирует.

Свод правил поможет оборудовать газоанализаторами только новые дома. В то время как чаще всего аварии случаются в старом жилом фонде, где изношено газовое оборудование и трубы. Недавно депутаты выступили с инициативой оборудовать многоквартирные дома автоматизированными системами контроля газовой безопасности за счет средств фондов капремонта. Сейчас в рамках капремонта в многоквартирном доме выполняются только работы по ремонту внутридомовых инженерных систем газоснабжения.