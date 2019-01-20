11 декабря в Пекине прошел Первый китайско-российский форум по сотрудничеству в торговле и культуре.

В мероприятии приняли участие генеральный секретарь Китайской ассоциации производителей по развитию бизнеса за рубежом Хэ Чжэньвэй, заместитель генерального директора Пекинской туристической корпорации Beijing Tourism Group Гао Фэй, руководитель Российского культурного центра в Пекине Ольга Мельникова, президент Международного конгресса промышленников и предпринимателей Артем Чайка, генеральный директор Российско-Китайского фонда инвестиционного развития Рустам Темиргалиев. Стороны обменялись мнениями о перспективах развития российско-китайских экономических отношений, а также оценили влияние гуманитарно-культурного взаимодействия РФ и КНР на развитие двустороннего сотрудничества.

Согласно прогнозам, по итогам 2018 года объем товарооборота между нашими странами достигнет 100 миллиардов долларов. Точные цифры будут названы в январе 2019 года. В течение следующих двух лет страны намерены удвоить эту цифру. Генеральный директор Российско-Китайского фонда инвестиционного развития Рустам Темиргалиев комментирует:

- Говоря о перспективах увеличения товарооборота, наши руководители поставили задачу к 2020 году достичь рубежа в 200 миллиардов долларов. Это весьма амбициозная задача. По итогам 9 месяцев торговый баланс составляет около 80 миллиардов долларов. К завершению этого года можно выйти на 100 миллиардов, но, тем не менее, резервы для роста есть. Мы хотим попросить наших китайских коллег выделить квоты на поставки важнейших видов сельскохозяйственных продуктов для увеличения товарооборота из регионов Дальнего Востока. Сегодня возможности свободного порта позволяют на хорошем уровне снизить себестоимость продуктов. Важнейшими являются инвестиции Китая в российскую экономику. Я убежден, что поставленную перед нами амбиционную задачу мы сможем выполнить.

Президент Международного конгресса промышленников и предпринимателей Артем Чайка с оптимизмом оценивает перспективы российско-китайского сотрудничества:

- Политическая основа отношений между РФ и КНР заложена и постоянно укрепляется. С учетом уникальной географической близости стран и протяженности общих границ нам следует активней развивать структуру двусторонних отношений, в том числе использование особых экономических зон, развитие пограничного торгового комплекса. Также следует сфокусироваться на совершенствовании транспортных маршрутов на Дальнем Востоке и интеграции транспортной сети в АТР и на Евразийском континенте в целом. Особенно важно продолжить работу по сопряжению национального экономического коридора с китайской инициативой "Один пояс и один путь". Эти интеграционные инициативы являются общей стратегической платформой для сотрудничества.

На форуме в присутствии представителей бизнес-сообщества был открыт демонстрационный павильон российской продукции и русского образа жизни "Русский дом", который расположен на территории Пекинского выставочного центра в центре столицы. Место для "Русского дома" выбрано не случайно. Пекинский выставочный комплекс был построен в 1954 году при непосредственном участии архитекторов из СССР и выполнен в узнаваемом стиле "советского классицизма". Это сооружение стало архитектурным символом советско-китайской дружбы, там же был открыт знаменитый ресторан "Москва", который пекинцы назвали "Лаомо". Ресторан считается одним из старейших заведений русской кухни в Пекине.

Двухэтажный павильон "Русский дом" представляет собой самую большую в Пекине демонстрационную площадку российских товаров. Площадь павильона - более 1200 квадратных метров. На первом этаже покупатели могут приобрести продукты питания - крупы, сладости, масла, хлебобулочные изделия, алкогольную продукцию, а также товары бытовой химии российского производства. Второй этаж представляет собой выставочный зал, где собраны работы современных российских художников, а также предметы прикладного искусства и традиционной культуры.

Демонстрационный павильон создан туристической корпорацией Beijing Tourism Group. Научно-техническая компания Beijing EXPO, одно из ее дочерних предприятий, в этом году создала трансграничную платформу онлайн-коммерции "Эюпинь", специализирующуюся на поставках российских товаров на китайский рынок. Генеральный директор научно-технической компании Beijing EXPO Чжань Мин говорит:

- Отношения между Россией и Китаем находятся на высоком уровне, двусторонняя торговля развивается очень быстрыми темпами. Многие китайцы часто бывают в России, где знакомятся с товарами российского производства. Это объясняет растущий интерес к российской продукции со стороны китайского потребителя. Большое влияние на выбор китайских потребителей оказывает и культурный аспект. Русский театр, балет, традиционная музыка и другие жанры и направления культуры и искусства обладают притягательной силой для китайцев, что, несомненно, благоприятным образом сказывается и на российско-китайских деловых отношениях.