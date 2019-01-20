Несмотря на начавшиеся во Франции общенациональные дебаты по острым социально-экономическим проблемам, старт которым на прошлой неделе дал президент Эмманюэль Макрон на встречах с сотнями мэров в нормандском городке Гран-Буртерульде, а затем в Суйаке на юго-западе страны, "желтые жилеты" решили не отказываться от очередного дня действий.

Десятой по счету "протестной субботой" они стремились доказать, что их решимость непоколебима, и им это удалось сделать. В протестных акциях, состоявшихся по всей стране, приняли участие 84 тысячи человек - столько же, что и неделю назад. В Париже их было семь тысяч, собравшихся на обширной Эспланаде Инвалидов на левом берегу Сены. Инициатор этой акции - один из лидеров "желтых жилетов" 33-летний Эрик Друэ - призвал единомышленников принести цветы и свечи в память о 10 французах, погибших за минувшие два месяца в основном в ходе блокирования автомобильных дорог и транспортных развязок. После этой церемонии и минуты молчания "желтожилетные" совершили 15-километровый марш, который впервые провели по согласованному с полицией маршруту, чего, отметим, ранее не было.

Четырем репортерам телеканала TF1 пришлось уносить ноги после стычки с протестующими горожанами

Более того, шествие сначала по левобережным набережным Сены, а затем через площадь Италии и Монпарнасский вокзал прошло без каких-либо трений со стражами закона. Тому есть объяснение: за поддержанием порядка в колоннах следили около ста неформалов с белыми повязками на рукавах из сформированной "жилетами" службы безопасности.

Четырехчасовое шествие, как и предполагалось, завершилось в исходной точке - на Эспланаде Инвалидов. Большая часть мирно настроенных "жилетов" из провинции отправилась на вокзалы и стоянки автобусов, чтобы вернуться домой.

Однако в этот момент появились непрошеные гости - парни в черных одеждах и в шарфах, скрывающих лица. Они развернули транспарант, из которого стало ясно, что эти манифестанты представляли собой ультралевых "антикапиталистических" радикалов. В районе церкви Сен-Франсуа-Ксавье они стали провоцировать полицейских, бросать в них камни и бутылки, сломали светофор. В ответ получили от стражей порядка немалую порцию слезоточивого газа и ледяные струи из водяной пушки. 42 наиболее агрессивных парня были задержаны.

Отметим, что жандармам и полицейским удалось достаточно быстро взять ситуацию под контроль, а когда оставшиеся манифестанты задумали пробраться в сторону Елисейских полей, то были остановлены. И это еще одна особенность 10-й "желтой субботы" в Париже: в отличие от всех предыдущих суббот на главной авеню столицы неформалов не было.

В то время как "жилеты" маршировали по парижским улицам, на площади Республики собрались несколько десятков репортеров и корреспондентов разных изданий, которые выразили свой протест против нападений, угроз и прочих проявлений агрессии в их адрес в ходе манифестаций. По их словам, журналистам достается как от полицейских, так и от "желтых жилетов". "Протестующие имеют право на публичные манифестации, но и у журналистов есть законное право информировать граждан о важных событиях, происходящих в стране", - заявил выступивший на митинге генеральный секретарь "Репортеров без границ" Кристоф Делор.

И действительно, представителей французских СМИ протестующая публика, мягко говоря, недолюбливает. Так, в прошлую субботу в Руане (Нормандия) четырем репортерам телеканала TF1 прошлось уносить ноги после стычки с возмущенными горожанами. Такая же участь постигла корреспондента газеты Republicain Lorrain на севере Франции. Чем журналисты не угодили "жилетам"? Конечно, не все, но многие из их числа считают, что СМИ недостаточно объективно рассказывают об их движении. Мол, "работают на власть". Естественно, у пишущей и снимающий братии есть свои преференции. Справедливости ради отмечу, что новостные телеканалы постоянно приглашают в студии представителей неформалов, а те, не стесняясь в выражениях, излагают свою позицию, в частности, весьма критичную в отношении президента и властей в целом. Так, в эту субботу на телеканале BFMTV с утра до вечера наряду с экспертами и политиками манифестации комментировал острый на язык молодой предприниматель Айк Шагиньян, основатель "желтой" группы "Коллектив 17 ноября". И таких примеров можно привести множество.