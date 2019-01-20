В США умерла "самая милая собака в мире"

Одна из самых популярных собак в мире - померанский шпиц Бу - умерла в возрасте 12 лет.

"С глубокой грустью сообщаю, что этим утром Бу умер во сне и покинул нас вслед за своим лучшим другом Бадди", - написала владелица животного Ирэн Ан в соцсети.

Бу, хозяйка которого вела его страницу в Facebook, стал широко известен в 2010 году. Популярная певица Kesha написала на своей странице в Twitter о том, что у нее появился новый парень, разместив ссылку на профиль Бу, напоминает РИА Новости. За 9 лет на страницу пса подписалось свыше 16 миллионов человек. В 2011-м хозяйка на волне популярности питомца написала книгу "Жизнь самой милой собаки в мире".

Бу жил вместе со своим старшим братом и другом Бадди, но в сентябре 2017 года тот умер, после чего пес стал сильно страдать. "Нас утешает то, что он больше не испытывает боли или дискомфорта. Мы знаем, что Бадди первым встретит его на радуге", - написала Ирэн Ан.