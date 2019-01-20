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Рубрика: В мире

В Ташкенте нашли клад Великого князя Николая Константиновича Романова

В Узбекистане обнаружены сокровища, считавшиеся утерянными более 80 лет назад и оцененные специалистами в миллион долларов.

По словам художника и искусствоведа Сергея Заграевского, эта сумма представляется ему довольно скромной.

Основную часть клада составляет коллекция Великого князя Николая Константиновича Романова, считает эксперт.

Фото: kinopoisk.ru
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"Он был гвардейским офицером и оказался замешан в очень грязной истории. Его мать - Александра Иосифовна как-то хватилась своих бриллиантов, и выяснилось, что их сдали в ломбард и сделал это адъютант Великого князя. Был страшный скандал, Великого князя допрашивали, и оказалось, что это он велел отнести эти украденные бриллианты в ломбард", - приводит РЕН ТВ слова Заграевского.

В результате Николая Константиновича лишили всех воинских званий и отправили в ссылку. Так он попал в Ташкент, где строил плотины, каналы, школы и больницы. Потом он был прощен.

"В Ташкенте он поселился в огромном особняке. У Николая Константиновича была большая коллекция картин, икон, драгоценностей. И после революции она частично попала в музей, а частично пропала", - рассказал специалист.

Теперь значительную часть коллекции нашли в историческом здании в центре города.

"По-видимому, их после революции - после того как Ташкент отошел советской власти - спрятали, закопали", - полагает Заграевский.

В мире экс-СССР Узбекистан Царская семья Романовых
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