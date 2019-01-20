В Ташкенте обнаружен старинный клад на один миллион долларов

В Ташкенте при изучении подвалов одного из исторических зданий, построенных в 1870 году, обнаружен клад из серебряных и золотых монет, старинных книг, посуды, картин и икон. По оценке ученых из Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека, предварительная стоимость артефактов превышает один миллион долларов.

В центре Ташкента обнаружен клад предметов старины стоимостью миллион долларов (фоторепортаж)

➥ Подробнее: https://t.co/bdYqm5oQrW pic.twitter.com/8VRTiHYMYs — Kun.uzru (@Kun_uzRu) 19 января 2019 г.

Как сообщает узбекский портал Kun, среди находок обнаружен изготовленный а Австро-Венгрии золотой микроскоп, слитки золота весом восемь килограммов. Хорошо также сохранились отделанные золотом книги XVIII-XIX веков и четыре раритетные книги о птицах Америки на сумму около 150 тысяч долларов. Помимо этого, найдены документы времен Узбекского ханства и старинные рукописи узбекских философов.

Ученые полагают, что литература и картины принадлежали легендарному участнику покорения Бухары, Ферганы и Коканда, генерал-майору Джурабеку. После покорения Средней Азии военачальник приобрел себе близ Ташкента небольшое поместье, в котором хранилась одна из лучших в Туркестане библиотека старинных восточных рукописей. Некоторые из них были преподнесены Джурабеком в дар Российской академии наук в Санкт-Петербурге. Кстати, академик Бартольд, приезжая в Ташкент, неоднократно работал в библиотеке Джурабека.

Погиб генерал 25 января 1906 года, когда отражал нападение грабителей на свой дом. Кроме сына, зачисленного в собственный конвой Николая II, у Джурабека была дочь, которую он выдал замуж за внука бывшего кокандского хана Худояра.

Среди находок также опознаны экспонаты из пропавшей в 1918 году коллекции Ташкентского дворца князя Романова.

Ученые предполагают, что клад был спрятан в 20-е годы во время Гражданской войны и борьбы с басмачами. По другой версии, коллекцию артефактов составил российский и советский ученый Николай Димо, который в декабре 1930 года был репрессирован, но после освобождения работал в Закавказском научно-исследовательском институте водного хозяйства в Тбилиси. Скончался академик и доктор геолого-минералогических наук в 1954 году в Кишиневе.

"В данное время полный реестр находок еще не составлен, изучение места обнаружения клада продолжается группой экспертов археологов Академии наук", - сообщает портал. Находки взяты под государственную охрану.