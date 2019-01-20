В убийстве 16-летней девушки в Австрии подозревают сирийского беженца

Австрийские следователи подозревают, что 16-летнюю девушку убил сирийский беженец, некоторое время назад получивший в Австрии статус беженца.

Девушка была найдена задушенной в парке небольшого города Винер-Нойштадт. В преступлении подозревают ее 19-летнего бой-френда, приехавшего из Сирии.

В стране состоялся "марш солидарности" в память об убитой девушке. В ходе мероприятия участники требовали от властей Австрии предпринять меры, чтобы живущие в стране мигранты не представляли угрозы для общества. Схожие заявления делает и правительство Австрии во главе с федеральным канцлером Себастьяном Курцем - они хотят, чтобы миграционное законодательство Евросоюза было ужесточено.

В декабре на севере Австрии произошло схожее преступление - там беженец из Афганистана зарезал девушку.