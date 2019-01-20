Посол России в КНР Андрей Денисов в середине декабря рассказал об экономической повестке в российско-китайских отношениях на 2019 год. По его словам, в предстоящем году стартует несколько исторически значимых двусторонних проектов.

В частности, 20 декабря 2019 года начнутся поставки российского газа в Китай по газопроводу Сила Сибири". "Это беспрецедентный, крупнейший энергетический проект. По нему ежегодно в Китай будет поставляться 38 миллиардов кубометров природного газа в течение 30 лет", - отметил посол. Дипломат напомнил, что Россия и КНР строят "энергетический альянс". Недавно Россия и Китай провели в Пекине первый двусторонний энергетический форум, на котором присутствовали сотни энергетических компаний из Российской Федерации. Второй форум состоится в Санкт-Петербурге в 2019 году, - сообщил он.

Среди других важных проектов - сдача в эксплуатацию первого железнодорожного моста через Амур. Китайские СМИ уже сообщали, что все работы по наведению моста Тунцзян - Нижнеленинское будут завершены к марту 2019-го. Андрей Денисов также напомнил, что в 2019-м продолжится проведение российско-китайских Годов межрегионального сотрудничества. В следующем году "еще как минимум два российских региона намерены установить партнерские отношения с китайскими коллегами", - отметил посол. По его словам, сегодня между двумя странами уже существует 363 партнерских пары на уровне провинций, городов и других административных единиц. "В уходящем году в рамках Годов межрегионального сотрудничества состоялись сотни обменов и встреч на межрегиональном уровне, были подписаны сотни документов о сотрудничестве. В 2019 году эта работа будет продолжена", - заверил посол.

Не вызывает никаких сомнений, что в наступающем году Китай и Россия выйдут на новые рубежи и в торговом, и в инвестиционном сотрудничестве. По его словам, объем российско-китайской торговли по итогам 2018 года может достичь 110 миллиардов долларов. Посол подчеркнул особенно быстрые темпы развития трансграничной электронной торговли между Россией и КНР. "Если в прошлом году ее объем составил 3,5 миллиарда долларов, то в этом году превысит 4 миллиарда и даже способен приблизиться к 5 миллиардам", - сообщил дипломат.

Активно развивается и двустороннее инвестиционное взаимодействие. "По состоянию на начало 2018 года объем китайских инвестиций в России достиг 30 миллиардов. По итогам года он может достичь 35 миллиардов", - сообщил посол. Он напомнил, что "на проработке России и Китая находится еще до 70 инвестпроектов на сумму 120 миллиардов долларов". "Из них 11 уже сданы в эксплуатацию в нынешнем году, еще 15 активно реализуются. Например, строительство автомобильного завода Great Wall в Тульской области", - сообщил Андрей Денисов.

При обслуживании двустороннего торгового оборота все чаще используются юани и рубли, а не доллары. "Доля национальных валют во взаиморасчетах составляет 15 процентов и продолжает увеличиваться. Это удобно и для китайской стороны, и для нас", - отметил посол. По его словам, переход с доллара на национальные валюты "связан не только с санкциями, но и с желанием сторон создать более стабильную систему взаиморасчетов".