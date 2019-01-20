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20.01.2019 20:09
Рубрика: Экономика

Рынок свадебной индустрии в Китае удвоится за 3 года

Текст: Константин Щепин
Российская газета - Спецвыпуск №7769 (11)
Рынок свадебной индустрии в Китае в ближайшие три года вырастет вдвое. С таким прогнозом выступили аналитики из консалтинговой службы ASKCI. По их данным, только в нынешнем году темпы роста составят 24,6 процента.
Фото: АР Фото: АР
Фото: АР

В прошлом году свадебный рынок Поднебесной оценивался в 1,46 триллиона юаней (210 миллиардов долларов), в нынешнем вырастет до 1,82 триллиона (260 миллиардов долларов). А к 2021-му году его объем превысит 3 триллиона юаней (435 миллиардов долларов). При этом свадебный рынок будет расти несмотря на то, что количество свадеб в Китае снижается уже четвертый год подряд. В прошлом году по стране было зарегистрировано 10,59 миллиона браков - падение составило 7 процентов. "Хотя индустрия свадеб лишается демографического дивиденда, эта ситуация компенсируется значительным увеличением стоимости каждой из сделок, - констатирует ASKCI. - Сейчас на свадебном рынке правит бал молодежь, рожденная в 90-х годах прошлого века. Эти люди привыкли к пышным торжествам - стоимость и размах свадеб растут".

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По статистике, 42 процента молодоженов в Китае тратят на свадебные торжества 50-100 тысяч юаней (7,25-14,5 тысячи долларов), 15 процентов - 100-200 тысяч юаней (до 29 тысяч долларов), 5 процентов - более 300 тысяч юаней (43,5 тысячи долларов). Средняя стоимость свадьбы в Пекине составляет 280 тысяч юаней, в Шанхае - 250 тысяч. Молодежь называет такие цифры "приемлемыми", при этом не скрывая, что практически все расходы на свадьбу покрывают родители.

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