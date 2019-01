В российской столице c 23 по 25 октября с успехом прошел международный автобусный салон Busworld Russia-2018.

Пассажирскую и сопутствующую ей технику здесь представили более 80 компаний из 14 стран мира. Китайскую Народную Республику представляли несколько производителей: King Long, Yutong, Higer, Ankai, Zhong Tong, JVS, Taichang Bus Air-Conditioner Co., Jointech Vehicle System Co., Ltd. и другие. Но безусловной "изюминкой" китайской экспозиции стал междугородний 51-местный автобус Ankai HFF6124KA - первая модель этого знаменитого бренда, сертифицированная в России.

Машина имеет русифицированную приборную панель, подключена к системе ЭРА-ГЛОНАСС, экипирована мощным дизельным двигателем Weichai производства ведущей китайской моторостроительной компании Weichai Power. Сейчас эта корпорация занимает около 80 процентов рынка двигателей для сельскохозяйственной и строительной техники и около 50 процентов рынка автомобильной техники КНР. Моторы Weichai поставляются в сотни стран по всему миру не только для тяги, они также используются в качестве силовых установок для энергогенераторов.

Кстати, в прошлом году на выставке "Комтранс" в Москве публике был представлен грузовик МАЗ с "сердцем" Weichai. У 9,7-литрового с турбонаддувом двигателя стандарта Eвро-V, установленного на автобусе Ankai HFF6124KA, 375 лошадиных сил и крутящий момент 1600 Нм.

Кого сегодня можно удивить успехами китайского автопрома? Пожалуй, никого. Ведь уже на протяжении тридцати с лишним лет, практически с начала 80-х, Поднебесная сохраняет форсированные темпы развития, постепенно догоняя и перегоняя многие страны, еще вчера считавшиеся экономическими лидерами. В первую очередь "китайское чудо" касается наукоемких технологий и крупного производства. Стремительно перенимая перспективный мировой опыт и развивая собственные компетенции, Китай сейчас производит технику всех мастей, в качестве которой уже невозможно сомневаться. Давно ли мы с пренебрежением говорили о китайском "качестве"? А сегодня китайские автомобили производят фурор на автомобильных салонах в Европе, в том числе и в Германии. В Германии!

В Китае более 70 автобусных заводов. Все они, по мнению экспертов, производят во многом схожие внешне модели. Но Ankai стоит особняком. Его название образуется из объединения двух слов: Anhoi (Аньхуэй) - название провинции, в которой расположен завод, и Kässbohrer - немецкая компания, с 1951 года выпускающая автобусы Setra (автобусное производство Kässbohrer в 1995 году купил концерн Daimler-Benz AG). Автобусы Setra, как известно, по праву считаются лучшими в мире. Именно в них впервые стали использовать несущую конструкцию кузова и зеркала-антенны заднего вида. Сейчас и то, и другое используется в 99 процентах новых автобусов, производимых во всем мире.

Немцы передали компании Ankai огромный опыт и многие уникальные технологии, которые сейчас используются в производстве автобусов. Машины Setra и Ankai собираются на одной и той же линии, одними и теми же техническими специалистами по однотипным технологиям. Так что считайте, что Ankai - это китайская Setra.

Справка

Anhoi Ankai - один из старейших автобусных заводов в КНР. Выпуск городских и туристических машин и шасси был налажен в 1966 году.

В 1993 году компания подписала соглашение с немецкой фирмой Kässbohrer - производителем автобусов Setra. В рамках сотрудничества немецкие специалисты ведут постоянный контроль качества изготавливаемой техники, делятся новыми разработками и технологическими новшествами. 40-50 сотрудников компании Ankai ежегодно отправляются в немецкий город Ульм на повышение квалификации, теоретических знаний и практических навыков.

Завод Anhoi Ankai производит около 4 тысяч автобусов в год, что по китайским меркам - немного. Однако это позволяет подходить индивидуально к каждому заказчику.