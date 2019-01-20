Новости

Арктический холод надвигается на Москву 19:59
81-летний Андрей Кончаловский и 45-летняя Юлия Высоцкая обвенчались 19:45
Трамп пошутил о глобальном потеплении в США 19:41
Кремль заявил об усложнении переговоров с Японией по Курилам 18:32
Павлюченкова пробилась в четвертьфинал на Australian Open 18:27
Названы самые популярные на Западе советские фильмы 18:26
На Южном Урале перевернулся микроавтобус: пострадали 11 человек 18:22
Арктический воздух принесет в Москву 25-градусные морозы 18:19
Умер продюсер "Рэмбо", "Терминатора" и "Красной жары" 18:09
Посол Беларуси: Москва и Минск урегулируют вопросы в нефтегазовой сфере 17:52
В Чечне без света остались более 120 тысячи человек 17:52
Внедорожник упал с третьего этажа парковки в Подмосковье 17:43
Пройс выиграла женский масс-старт в Рупольдинге 17:38
В Перми семь человек отравились угарным газом 17:37
Дмитрий Чернышенко: КХЛ не планирует менять формат Матча звезд 17:31
Майкла Джексона вновь обвинили в педофилии 17:17
Хоррор-антология "Нулевой канал" закрывается после четырех сезонов 17:07
В Ленобласти один человек погиб и трое пострадали в ДТП 17:03
В Марий Эл совершил жесткую посадку легкомоторный самолет 17:00
Российский актер и певец Марк Тишман пострадал в ДТП в Таиланде 16:59
В ДНР задержан пьяный украинский силовик, нападавший в одиночку 16:45
Минобороны РФ раскрыло подробности израильской атаки по Сирии 16:39
"Мэри Поппинс" Наталья Андрейченко нашла нового мужа "в астрале" 16:36
Хоккеисты "Сибири" с гитарами исполнили "Батарейку" в метро 16:30
Йоханнес Бе выиграл масс-старт в Рупольдинге, Логинов - 17-й 16:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
20.01.2019 20:15
Рубрика: Экономика

Автобус под аплодисменты

На выставке Busworld Russia-2018 ажиотаж вызвала знаменитая китайская модель
Текст: Михаил Нестеров
Российская газета - Спецвыпуск №7769 (11)
В российской столице c 23 по 25 октября с успехом прошел международный автобусный салон Busworld Russia-2018.

Пассажирскую и сопутствующую ей технику здесь представили более 80 компаний из 14 стран мира. Китайскую Народную Республику представляли несколько производителей: King Long, Yutong, Higer, Ankai, Zhong Tong, JVS, Taichang Bus Air-Conditioner Co., Jointech Vehicle System Co., Ltd. и другие. Но безусловной "изюминкой" китайской экспозиции стал междугородний 51-местный автобус Ankai HFF6124KA - первая модель этого знаменитого бренда, сертифицированная в России.

Машина имеет русифицированную приборную панель, подключена к системе ЭРА-ГЛОНАСС, экипирована мощным дизельным двигателем Weichai производства ведущей китайской моторостроительной компании Weichai Power. Сейчас эта корпорация занимает около 80 процентов рынка двигателей для сельскохозяйственной и строительной техники и около 50 процентов рынка автомобильной техники КНР. Моторы Weichai поставляются в сотни стран по всему миру не только для тяги, они также используются в качестве силовых установок для энергогенераторов.

Фото: EPA/MARK SCHIEFELBEIN
Tesla отзовет 14 тысяч проданных в Китае электромобилей

Кстати, в прошлом году на выставке "Комтранс" в Москве публике был представлен грузовик МАЗ с "сердцем" Weichai. У 9,7-литрового с турбонаддувом двигателя стандарта Eвро-V, установленного на автобусе Ankai HFF6124KA, 375 лошадиных сил и крутящий момент 1600 Нм.

Кого сегодня можно удивить успехами китайского автопрома? Пожалуй, никого. Ведь уже на протяжении тридцати с лишним лет, практически с начала 80-х, Поднебесная сохраняет форсированные темпы развития, постепенно догоняя и перегоняя многие страны, еще вчера считавшиеся экономическими лидерами. В первую очередь "китайское чудо" касается наукоемких технологий и крупного производства. Стремительно перенимая перспективный мировой опыт и развивая собственные компетенции, Китай сейчас производит технику всех мастей, в качестве которой уже невозможно сомневаться. Давно ли мы с пренебрежением говорили о китайском "качестве"? А сегодня китайские автомобили производят фурор на автомобильных салонах в Европе, в том числе и в Германии. В Германии!

В Китае более 70 автобусных заводов. Все они, по мнению экспертов, производят во многом схожие внешне модели. Но Ankai стоит особняком. Его название образуется из объединения двух слов: Anhoi (Аньхуэй) - название провинции, в которой расположен завод, и Kässbohrer - немецкая компания, с 1951 года выпускающая автобусы Setra (автобусное производство Kässbohrer в 1995 году купил концерн Daimler-Benz AG). Автобусы Setra, как известно, по праву считаются лучшими в мире. Именно в них впервые стали использовать несущую конструкцию кузова и зеркала-антенны заднего вида. Сейчас и то, и другое используется в 99 процентах новых автобусов, производимых во всем мире.

Немцы передали компании Ankai огромный опыт и многие уникальные технологии, которые сейчас используются в производстве автобусов. Машины Setra и Ankai собираются на одной и той же линии, одними и теми же техническими специалистами по однотипным технологиям. Так что считайте, что Ankai - это китайская Setra.

Справка

Anhoi Ankai - один из старейших автобусных заводов в КНР. Выпуск городских и туристических машин и шасси был налажен в 1966 году.

Фото: U.S.Navy/wikipedia
Китайский корабль с рельсотроном вышел в море

В 1993 году компания подписала соглашение с немецкой фирмой Kässbohrer - производителем автобусов Setra. В рамках сотрудничества немецкие специалисты ведут постоянный контроль качества изготавливаемой техники, делятся новыми разработками и технологическими новшествами. 40-50 сотрудников компании Ankai ежегодно отправляются в немецкий город Ульм на повышение квалификации, теоретических знаний и практических навыков.

Завод Anhoi Ankai производит около 4 тысяч автобусов в год, что по китайским меркам - немного. Однако это позволяет подходить индивидуально к каждому заказчику.

Экономика Транспорт Общественный транспорт
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Методику классификации гостиниц утвердят через два месяца
Еще один храм УПЦ МП захватили на Украине
Россия построит "Союз" для полетов к Луне на свои средства
Певец Андрей Губин рассказал о тяжелой болезни
Мария Шарапова завершила борьбу на Australian Open