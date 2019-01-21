Абэ летит на переговоры в Москву

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отправляется на переговоры в Москву, где рассчитывает обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным проблему заключения мирного договора. Спецборт главы японского правительства поднимется сегодня в воздух с территории столичного аэропорта Ханэда. После посещения России японский политик полетит в Давос на Всемирный экономический форум.

Команда японского премьера приступила к изучению варианта о заключении мирного договора с РФ на основе передачи острова Шикотан и гряды Хабомаи, если Москва подтвердит свою готовность к этому, сообщает агентство Киодо со ссылкой на источники в японском правительстве.

По всей видимости, японское правительство может отойти от прежде незыблемой позиции по требованию всех четырех островов южных Курил и максимально приблизиться к условиям подписания мирного договора между Токио и Москвой на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. В девятой статье документа, в частности, говорится о согласии СССР в качестве акта доброй воли после подписания мирного договора передать Японии остров Шикотан и гряду Хабомаи.

Абэ исходит из того, что требовать от Москвы передачи всех четырех островов контрпродуктивно и может завести японо-российский диалог в тупик. Вести разговор с Россией о передаче двух других островов - Итурупа и Кунашира, считает политик, нереалистично. Японский премьер без оптимизма смотрит и на реализацию идеи - сначала договориться о возвращении острова Шикотан и гряды Хабомаи, после чего продолжить переговоры по двум оставшимся островам. Прежде японские СМИ довольно много писали именно о последнем подходе, выдавая его за основной план японского правительства. Токио изучит общественное мнение в стране, после чего примет окончательное решение на этот счет.

Премьер Синдзо Абэ 22 января проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Руководители государств пообщаются уже в 25-й раз. Он сделает остановку в Москве по пути в Швейцарию на Всемирный экономический форум в Давосе. Первые лица государств рассмотрят вопросы, связанные с заключением мирного договора. Кроме того, они обменяются мнениями по некоторым актуальным проблемам международной и региональной повестки дня.

Японская газета "Майнити симбун" отмечает, что Абэ хочет согласовать еще один визит в Россию - весной этого года. В настоящее время администрация главы японского правительства прорабатывает возможность такой поездки.

Напомним, что президент Владимир Путин и премьер Синдзо Абэ 14 ноября прошлого года на встрече в Сингапуре условились ускорить двусторонний диалог по вопросу заключения мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его японский коллега Таро Коно 14 января провели переговоры в Москве, на которых также затронули заключение мирного договора. Глава МИД РФ напомнил японским партнерам ключевое условие для достижения каких-либо подвижек в диалоге по этому вопросу. Токио необходимо, подчеркнул российский министр, признать итоги Второй мировой войны, включая суверенитет России над южными Курильскими островами. Лавров и Коно могут встретиться в следующий раз уже в феврале этого года на Мюнхенской конференции по безопасности.