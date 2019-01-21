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21.01.2019,  
12:57
Текст:  Николай Грищенко

Американских пилотов готовят ко встрече с российскими комплексами ПВО

Мишени-макеты в виде российских противовоздушных комплексов "Оса" и "Тор" замечены в тренировочном лагере в "Кэмп-Шелби", США. На них пилоты американских ударных вертолетов AH-64 Apache практикуются в преодолении и уничтожении советских и российских систем ПВО.

Как сообщает интернет-портал Defence Blog, тренировки проходят в рамках крупномасштабных учений Southern Strike ("Южный удар"), организованных Национальной гвардией Миссисипи. По словам подполковника Эдварда Кнопса, в ходе полетов экипажи AH-64 обстреливают цели и обучаются навыкам воздушного нападения, которые были частично утеряны после окончания холодной войны.

Фото: REUTERS/Omar Sanadiki
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Именно для реализма и "получения дополнительных ощущений" в маневрах используются стилизованные или настоящие боевые машины и системы противовоздушной обороны.

Речь американского офицера сопровождается демонстрацией зенитных ракетных комплексов малой дальности "Оса" и "Тор", а также бронетранспортера БТР-80.

Отметим, что американские военные в последнее время демонстративно дают понять, что рассматривают самолеты и другую технику России в качестве потенциального противника. Недавно бригадный генерал Роберт Новотны представил американский истребитель F-16C, который будет перекрашен в "цифровой" камуфляж российского перехватчика пятого поколения Су-57. Самолет, входящий в состав 57-го авиакрыла США, будет имитировать в воздушных боях российский перспективный авиационный комплекс.

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