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Рубрика: В мире

Американский эсминец Donald Cook зашел в грузинский порт

Текст: Юрий Когалов

Ракетный эсминец ВМС США Donald Cook прибыл в порт Батуми. Об этом проинформировали в Службе береговой охраны Грузии.

Отмечается, что корабль останется в грузинских территориальных водах до 25 января и примет участие в совместных учениях со Службой береговой охраны республики. Для американских моряков также проведут экскурсии по городу, покажут достопримечательности. Кроме того, предполагается провести футбольный матч между корабельной командой и грузинскими пограничниками.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Напомним, Donald Cook был спущен на воду в 1998 году. Полное водоизмещение эсминца составляет 8915 тонн. Максимальная длина корабля - 153,92 метра, а ширина - 20,1 метра. Корабль способен развивать скорость до 32 узлов и совершать плавание дальностью 4400 миль со скоростью 20 узлов. Экипаж - 337 человек.

Основное вооружение составляют ракеты Tomahawk, которые могут быть снаряжены ядерными боеголовками и поражать цели на расстоянии до 2500 километров. На борту Donald Cook может находится 56 или 96 таких ракет в зависимости от его задач. На вооружении эсминца имеются 127-миллиметровая артиллерийская установка Mark 45, шестиствольные 20-миллиметровые зенитные установки Phalanx, зенитные, противокорабельные и противолодочные ракеты, торпеды и палубный многоцелевой вертолет Seahawk.

С 2001 года американские корабли ежегодно посещают грузинские порты Батуми и Поти. Donald Cook совершает такой заход уже во второй раз. В акваторию Черного моря он зашел 19 января. Согласно положениям конвенции Монтрё, он может провести в Черном море не более 21 суток. За его действиями в акватории наблюдает сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый".

В мире экс-СССР Грузия
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