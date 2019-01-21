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21.01.2019 22:07
Рубрика: В мире

Барельеф Петлюры установили в Киеве

Текст: Юрий Когалов

В Киеве появился барельеф предводителю украинских националистов в 1917-1921 годах Симону Петлюре.

Памятная доска была установлена в тот день, когда президент Украины Петр Порошенко отправился с визитом в Израиль, отмечает strana.ua. Петлюру же связывают с еврейскими погромами во времена Директории.

Фото: Fototeca Gilardi/Getty Images
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Между тем патриарх Иерусалимский Феофил III отменил встречу с Порошенко, сославшись на недомогание. Однако последние действия Киева оставляют возможность и для иных трактовок этого решения.

Барельеф Петлюре был установлен напротив памятника командиру Красной армии Николаю Щорсу. В последние годы, после принятия закона о декоммунизации, он закрыт со всех сторон материей в цвет украинского флага.

Напомним, Симон Петлюра возглавлял украинское националистическое движение в 1917-1921 годах. Запомнился он жестокими расправами со всеми несогласными, а также массовыми еврейскими погромами.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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