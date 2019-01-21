Подмосковный клуб "Химки", параллельно выступающий в Евролиге и Единой лиге, объявил о смене на тренерском мостике. Вместо греческого специалиста Георгиоса Барцокаса команду возглавил олимпийский чемпион Сеула-1988 в составе сборной СССР, легенда отечественного баскетбола литовец Римас Куртинайтис. Соглашение с ним рассчитано до завершения сезона с возможностью дальнейшего продления контракта.

Римас Куртинайтис призван вдохнуть новую жизнь в команду из Химок и вывести подмосковный клуб в плей-офф Евролиги. Фото: РИА Новости

- Решение сменить главного тренера посреди сезона, когда игры идут через два-три дня, очень непростое. Однако ситуация в команде требовала перемен, - прокомментировал новое назначение генеральный директор БК "Химки" (Московская область) Павел Астахов. - Куртинайтис - единственный опытный специалист высокого уровня, которому не потребуется времени на адаптацию в коллективе, так как он прекрасно знает клуб изнутри. С Римасом связаны самые яркие и победные страницы в истории нашего клуба. На протяжении последних лет мы поддерживали с тренером постоянный дружеский контакт. Уверен, что с приходом Куртинайтиса сможем изменить сложившуюся ситуацию.

Римас Куртинайтис уже работал главным тренером "Химок" с 2011 по 2016 годы

Напомним, что Куртинайтис ранее руководил командой из Химок на протяжении целых пяти лет - с марта 2011-го по раннюю весну 2016-го. С легендарным литовцем клуб дважды завоевывал второй по значимости континентальный трофей Еврокубок (2012, 2015) и на один сезон (2010/11) прерывал гегемонию ЦСКА в чемпионате интернациональной Единой лиги.

После ухода из "Химок" прибалт недолго трудился в итальянском "Канту" (с августа по ноябрь 2016-го), последние два сезона он провел на родине в вильнюсском "Летувос Ритас".

С Барцокасом, который работал в БК "Химки" с июня 2017 года, попрощались предельно цивилизованно и с благодарностью. Вот какие слова гендиректора Астахова цитирует пресс-служба подмосковного клуба.

- Под руководством Барцокаса "Химки" в прошлом сезоне показали лучший результат в своей истории в Евролиге - вышли в плей-офф. Мы ценим вклад греческого тренера. К сожалению, в нынешнем сезоне результаты команды не соответствуют ожиданиям руководства, спонсоров и болельщиков. Мы отчетливо понимаем, что проблемы не ограничиваются только ролью и действиями главного тренера. Но для того, чтобы не выпустить ситуацию из-под контроля и вдохнуть новую жизнь в команду, мы приняли это непростое решение.

Сейчас в Евролиге химчане занимают лишь 13-е место из 16 участников, но расстояние до зоны попадания в плей-офф - всего две победы. Надеемся, что под началом Куртинайтиса наша команда эти шаги сможет сделать. Впереди еще 11 туров.